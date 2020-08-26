Чемпион мира по версии IBF в легком дивизионе Теофимо Лопес продолжает готовиться к поединку против обладателя титулов WBA/WBO/WBC Franchise Василия Ломаченко, с которым он разделит ринг 17 октября.

В Instagram промоутерской компании Top Rank появилось видео, на котором показано, как тренера Теофимо набивают ему пресс, чтобы помочь боксеру защититься от мощных ударов Ломаченко о корпуса.

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Когда бой Ломаченко – Лопес

Недавно WBC, титул которой владеет Ломаченко, объявила, что поединок между боксерами пройдет в сентябре.

Но промоутерская компания Top Rank, что проведет шоу, поспешила заявить, что бой пройдет в октябре 2020 года.

По предварительной информации, бой запланирован на 17 октября. Боксеры якобы подписали контракт несмотря на то, что Лопес требовал больший гонорар.

На кону поединка Ломаченко и непобедимого Лопеса будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.