Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает подготовку к одному из важнейших сражений в своей карьере. Уже в октябре Василий попытается стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Украинец будет противостоять Теофимо Лопесу.

Ломаченко уже находится в США, где проходит тренировочный лагерь в поединке с американцем Лопесом. Об этом сообщает 24 канал.

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Ломаченко выкладывается на тренировке

Уже традиционно Василий тренируется под пристальным вниманием своего тренера и отца Анатолия Ломаченко. Во время тренировки Ломаченко показал, как планирует расправиться с Лопесом.

Режиссер и боксерский обозреватель Сергей Долбилов опубликовал фрагменты тренировки Ломаченко. На видео Василий со всей силы буквально "месит" грушу, нанося мощные удары.

Ломаченко настолько вошел во вкус, что начал наносить удары с разворота. Кто знает, возможно, именно этим Ломаченко попытается удивить разговорчивого Лопеса, который обещает одержать победу.

Когда бой Ломаченко – Лопес

Бой чемпионов мира запланирован на 17 октября 2020 года. На кону будут пояса WBC, WBA, WBO и IBF.

Боксеры вроде уже подписали контракт несмотря на то, что Лопес требовал больший гонорар.

Вероятно, поединок пройдет со зрителями. Об этом заявил Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank.