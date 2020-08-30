Украинский боксер Василий Ломаченко закончил часть подготовки к бою против Теофимо Лопеса. Теперь к бою он будет готовиться в США, где и состоится поединок.

В воскресенье, 30 августа, Ломаченко отправился в США. Фото и видео момента было опубликовано на странице lomus_official, которая является общей для Ломаченко и Александра Усика.

Отправился Ломаченко из Одессы. В Затоке Одесской области боксер перед тем готовился к бою. Делал он это в собственном отеле, который открыл недавно.

К теме: Будет горячо: появилось огненное промо боя Ломаченко с Лопесом – видео

Сам бой Ломаченко-Лопес запланирован на 17 октября 2020 года. На кону будут пояса WBC, WBA и WBO, которыми владеет Ломаченко, а также звание чемпиона мира по версии IBF, которое принадлежит Лопесу. Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.