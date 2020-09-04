Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко 17 жовтня проведе бій проти американця Теофімо Лопеса. На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

Бій відбудеться у ніч з 17 на 18 жовтня у США, пише 24 канал. В Україні бій ексклюзивно покаже платформа Megogo.

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Початок трансляції боксерського шоу від промоутерської компанії Top Rank заплановано на 4:00 ранку за київським часом.

Для того, щоб переглянути бій на Megogo, потрібно мати підписку "Оптимальна" або "Максимальна".

Вартість першої за один місяць складає 97 гривень. Підписка "Максимальна" коштує 197 гривень на місяць. Нові користувачі MEGOGO можуть отримати тестову підписку всього за одну гривню.

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Ломаченко – Лопес: головне про бій

32-річний Ломаченко попередній бій провів ще 31-го серпня 2019 року. У Лондоні українець здолав Люка Кемпбелла та додав до титулів чемпіона світу за версіями WBO та WBA – пояс WBC.

Натомість Лопес у грудні нокаутував Річарда Коммі та заволодів титулом IBF.

Українець та американець, які співпрацюють з Top Rank, вирішили провести об'єднавчий бій.

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Бій мав відбутися 30-го травня у США. Однак поєдинок вимушено перенесли через пандемію COVID-19. Тривалий час дату бою не могли узгодити через відсутність можливості провести бій з глядачами на трибунах.

Втім, WBC офіційно оголосила, що бій Ломаченко – Лопес пройде у вересні. У Top Rank поспішили заявити, що поєдинок відбудеться у жовтні.

Однак 23-річний Теофімо Лопес тривалий час відмовлявся підписувати контракт. Американця не влаштував гонорар. Врешті-решт, боксери начебто поставили підписи під контрактом.