WBC решила разыграть статус франчайзингового чемпиона в бою между обладателем поясов WBC Franchise, WBA Super и WBO Василием Ломаченко и чемпионом по версии IBF Теофимо Лопесом.

Такое решение было принято на 58-м съезде организации, сообщает ресурс WBN.

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Ранее WBC присвоил Василию титул чемпиона уровня франчайзинга. Это означает, что Ломаченко может бороться за любой титул WBC в любом весовом дивизионе по своему желанию. Также есть привилегии в выборе соперников для защиты такого пояса.

Когда Ломаченко завоевал титул WBC?

Василий получил титул WBC в легком весе 31 августа 2019 года в Лондоне. Ломаченко победил местного боксера Люка Кэмпбелла в поединке за вакантный титул WBC.

Когда бой Ломаченко – Лопес

Бой чемпионов мира запланирован на 17 октября 2020 года. На кону будут пояса WBC, WBA, WBO и IBF.

Боксеры якобы уже подписали контракт, несмотря на то, что Лопес требовал больший гонорар.

Вероятно, поединок пройдет со зрителями. Об этом заявил Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank.