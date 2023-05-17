Василий Ломаченко продолжает верить в свою победу над действующим абсолютным чемпионом мира. Будущее сражение является мечтой украинского боксера, которого он ждет с нетерпением. К теме Это будет веселая ночь, – Хейни обещает сломать Ломаченко Ломаченко: Это моя цель, моя мечта, я не могу дождаться Боксер с украинским паспортом посвящает поединок против Девина Хейни в стране. Интересно, что в Украине немногие будут болеть за Василия, который продолжает зашквариваться на теме УПЦ МП. А тут он неожиданно заговорил о стране. Для меня это особенное. Это моя цель, моя мечта, я не могу дождаться. Для всего ради Бога, ради моего отца, моей семьи. И конечно, это ради моей страны. Меньше слов. Просто дождемся 20 мая, в субботний вечер. Это все. Я готов, я здоров. 20 мая, – заявил Ломаченко. Раньше Ломаченко заявлял, что отказался от боя с тогдашним абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом ради защиты родной страны. В начале полномасштабного вторжения России в Украину Василий вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского вместо того, чтобы выехать из страны и попытаться получить звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Тогда в сторону Василия посыпались приятные комплименты из всего мира из-за такого выбора. Вокруг боя Ломаченко – Хейни 20 мая боксеры выйдут на ринг арены "MGM Grand" в Лас-Вегасе. В Украине этот поединок состоится в ночь на 21 мая. По словам Ломаченко, это будет его последним шансом стать абсолютным чемпионом мира. Хейни же уверен в своей победе. Хотя сам Василий тоже не исключает своего триумфа, хотя определяет, что является андердогом предстоящего противостояния. Медиасервис MEGOGO принципиально отказалось транслировать поединок с участием Ломаченко. Где посмотреть поединок против Хейни узнйтепо ссылке. Бойцы уже прибыли в Лас-Вегас, где их ждут последние приготовления к поединку. Ранее боксеры уже провели пресс-конференцию и дуэль взглядов. Все прошло без провокаций и столкновений, только футболка Ломаченко с Иисусом стала эпицентром огласки. Хейни же не пожал руку Ломаченко перед общением с журналистами. Американский боксер обвинял украинца в том, что тот никак не раскручивает и не занимается продажей боя. Также Хейни выразил свое недовольство из-за того, что был вынужден ждать этого поединка еще с 2019 года.