Василий Ломаченко продолжает верить в свою победу над действующим абсолютным чемпионом мира. Будущее сражение является мечтой украинского боксера, которого он ждет с нетерпением.

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Ломаченко: Это моя цель, моя мечта, я не могу дождаться

Боксер с украинским паспортом посвящает поединок против Девина Хейни в стране. Интересно, что в Украине немногие будут болеть за Василия, который продолжает зашквариваться на теме УПЦ МП. А тут он неожиданно заговорил о стране.

Для меня это особенное. Это моя цель, моя мечта, я не могу дождаться. Для всего ради Бога, ради моего отца, моей семьи. И конечно, это ради моей страны. Меньше слов. Просто дождемся 20 мая, в субботний вечер. Это все. Я готов, я здоров. 20 мая,

– заявил Ломаченко.

Раньше Ломаченко заявлял, что отказался от боя с тогдашним абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом ради защиты родной страны.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Василий вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского вместо того, чтобы выехать из страны и попытаться получить звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Тогда в сторону Василия посыпались приятные комплименты из всего мира из-за такого выбора.

Вокруг боя Ломаченко – Хейни