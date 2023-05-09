Боксеры выйдут на ринг арены "MGM Grand" в Лас-Вегасе. Раньше Василий Ломаченко заявлял, что это будет его последний шанс стать абсолютным чемпионом мира.

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Ломаченко: Я просто пытался защищать свою семью, свой дом и нашу страну

В документальном фильме "Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko" Василий вспомнил, как отказался от боя против тогдашнего абсолютного чемпиона мира по Австралии Джорджа Камбососа ради защиты родной страны.

В тот момент Ломаченко в начале полномасштабного вторжения России вступил в ряды терробороны родного Белгород-Днестровского вместо того, чтобы выехать из Украины и попытаться получить самый высокий титул для боксера в своем весе.

К счастью, боксер, закваривающийся своими пророссийскими взглядами на религию, назвал войну войной.

Ты ничего не можешь делать, когда война приходит в твою страну и дом твой. Я думаю, это неправильно. Я просто пытался защищать свою семью, свой дом и нашу страну. Это простое решение для людей, любящих свою страну, свой дом, свою семью и свой народ. Ты не думаешь о четырех поясах и звании абсолютного чемпиона мира. Нет, ты никогда не думаешь об этом. Сейчас я начал думать о моей семье и детях. Как все сложится, где и кем они будут, когда вырастут? Теперь это одна из моих целей,

– сказал Ломаченко.

Впереди у Василия самый важный поединок в его жизни. Поклонники бокса не делают смелых прогнозов в пользу украинца, а большая часть народа Украины будет болеть за Хейни в бою против их земляка. Все мы понимаем почему так будет.

Промоутер Александр Красюк поделился ожиданиями перед поединком Ломаченко – Хэйни. Представитель Александра Усика тоже сомневается, сможет ли Василий победить действующего абсолютного чемпиона из США.

Обратите внимание! Медиасервис MEGOGO не будет транслировать поединок Ломаченко – Хейни. Это их принципиальная позиция.