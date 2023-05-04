Встреча будет носить принципиальный характер, ведь Девин Хейни хотел этого поединка против Василия Ломаченко еще с 2019 года. Однако тогда украинец решил, что американец не будет солидным для него конкурентом. Теперь этот боксер обошел по боксерскому званию даже самого Ломаченко.

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Хейни: Я знал, что он будет тих в этом плане.

Перед поединком американец принялся критиковать поведение тихо готовящегося к бою Ломаченко, которого даже сам не раскручивает среди своей аудитории. В то же время эта миссия падает только на Девина.

Ломаченко вообще не хочет заниматься раскруткой и продажей боя. Хотя я знал, что он будет тих в этом плане. Ладно, пусть остается тихим. Он все равно находится на пути по боксу. А в легком весе все сейчас проходит через меня,

– заявил Хейни.

Это будет вторая защита чемпионских поясов для Хейни, которые он в свое время отобрал у Джорджа Камбососа. Но защитил его в реванше. Оба поединка заканчивались по единогласному решению судей.

Напомним, что Top Rank 29 марта официально объявила о бое Ломаченко – Хейни, постер и промо которого оформила в шахматном стиле. Чуть позже боксеры провели пресс-конференцию и прошедшую без скандального поведения дуэль взглядов.

Отметим, что Хейни не пожал руку Василию, когда посетил общение с журналистами. Промоутер Александр Красюк поделился ожиданиями от поединка, но не стал делать из Ломаченко фаворита встречи

Обратите внимание! Медиасервис MEGOGO не будет транслировать поединок Ломаченко – Хейни.