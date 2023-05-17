Василь Ломаченко продовжує вірити у свою перемогу над чинним абсолютним чемпіоном світу. Майбутній бій є мрією українського боксера, якого він чекає із нетерпінням. До темиЦе буде весела ніч, – Хейні обіцяє зламати Ломаченка Ломаченко:Це моя ціль, моя мрія, я не можу дочекатися Боксер із українським паспортом присвячує поєдинок проти Девіна Хейні країні. Цікаво, що в Україні небагато людей будуть вболівати за Василя, який продовжує зашкварюватись на темі УПЦ МП. А тут він несподівано заговорив про країну. Для мене це дещо особливе. Це моя ціль, моя мрія, я не можу дочекатися. Для все заради Бога, заради мого батька, моєї родини. І, звичайно, це заради моєї країни. Менше слів. Просто дочекаємося 20 травня, суботнього вечора. Це все. Я готовий, я здоровий. 20 травня, – заявив Ломаченко. Раніше Ломаченко заявляв, що відмовився від бою з тодішнім абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом заради захисту рідної країни. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Василь вступив до лав територіальної оборони рідного Білгород-Дністровського замість того, аби виїхати з країнита спробувати здобути звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Тоді у бік Василя посипались приємні компліменти з усього світу через такий вибір. Навколо бою Ломаченко – Хейні 20 травня боксери вийдуть на ринг арени "MGM Grand" у Лас-Вегасі. В Україні цей поєдинок відбудеться у ніч на 21-ше травня. За словами Ломаченка, це буде його останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу. Хейні ж впевнений у своїй перемозі. Хоча сам Василь теж не виключає свого тріумфу, хоча визначає, що є андердогом майбутнього протистояння. МедіасервісMEGOGO принципово відмовилось транслювати двобій за участю Ломаченка.Де переглянути поєдинок проти Хейнідізнайтесь за посиланням. Бійці вже прибули у Лас-Вегас, де на них чекають останні приготування до поєдинку. Раніше боксери вже провели пресконференцію та дуель поглядів. Все минуло без провокацій та сутичок, лише футболка Ломаченка з Ісусом стала епіцентром розголосу. Хейні ж не потиснув руку Ломаченку перед спілкуванням із журналістами. Американський боксер звинувачував українця у тому, що тойніяк не розкручує та не займається продажем бою.Також Хейнівисловив своє невдоволеннячерез те, що був змушений чекати цього двобою ще з 2019-го року.