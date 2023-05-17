Василь Ломаченко продовжує вірити у свою перемогу над чинним абсолютним чемпіоном світу. Майбутній бій є мрією українського боксера, якого він чекає із нетерпінням.

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Ломаченко: Це моя ціль, моя мрія, я не можу дочекатися

Боксер із українським паспортом присвячує поєдинок проти Девіна Хейні країні. Цікаво, що в Україні небагато людей будуть вболівати за Василя, який продовжує зашкварюватись на темі УПЦ МП. А тут він несподівано заговорив про країну.

Для мене це дещо особливе. Це моя ціль, моя мрія, я не можу дочекатися. Для все заради Бога, заради мого батька, моєї родини. І, звичайно, це заради моєї країни. Менше слів. Просто дочекаємося 20 травня, суботнього вечора. Це все. Я готовий, я здоровий. 20 травня,

– заявив Ломаченко.

Раніше Ломаченко заявляв, що відмовився від бою з тодішнім абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом заради захисту рідної країни.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Василь вступив до лав територіальної оборони рідного Білгород-Дністровського замість того, аби виїхати з країни та спробувати здобути звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Тоді у бік Василя посипались приємні компліменти з усього світу через такий вибір.

Навколо бою Ломаченко – Хейні