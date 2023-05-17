Чем ближе к поединку, тем больше громких заявлений от абсолютного чемпиона мира по США. Девин Хейни не только обвиняет
Василия Ломаченко, у и уверяет, что знает, какой стиль боя будет исповедовать украинец.
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По его мнению, Ломаченко будет вести "грязный" поединок, к которому он готов.
Мы все знаем, что план Ломы состоит в том, чтобы попытаться сблизиться и пытаться действовать грязно. Он будет делать подобные вещи. Я сильный боец, я велик и подготовлен. Я собираюсь сломать его. Знаю, что он будет пытаться измочить меня такими действиями, но я не позволю ему этого сделать,
– заявил Хейни.
Девин готовит сюрпризы для Ломаченко. Американский боксер обещает удивить и сломить украинского соперника.
Вы можете посмотреть 1000 видео обо мне, но туда выйдет другой боец. Он может подготовить любой план, но когда он выйдет в ринг, это будет совсем по-другому. Он известен своим большим любительским опытом. У него было много любительских сражений и много побед. Многие люди до сих пор говорят об этом,
– заверил абсолютный чемпион мира.
"Сейчас идеальное время. Я чувствую себя сильным, зрелым. Мой разум ясен, все отлично. Я в отличном настроении. Я не могу дождаться вечера боя. Это будет отличный вечер для моей команды. Это будет веселая ночь, и я с нетерпением жду этого ", – добавил американец.
Ранее Хэйни уже заявлял
о "грязном" бое от украинца. Девин обвинял Ломаченко в том, что он не хочет заниматься раскруткой и продажей боя, а также в том, что тот избегал их совместного поединка еще с 2019 года. Напомним. Украинцы не смогут пересмотреть бой, который состоится в ночь на 21 мая (в Украине), традиционно на MEGOGO. Это принципиальная позиция медиаплатформы. Где смотреть встречу узнайте по ссылке. Боксеры уже прибыли в Лас-Вегасе, где выйдут на арену "MGM Grand". Их ждут последние приготовления к бою за абсолют. Не так много поклонников бокса верят в победу украинца. Однако Ломаченко уверен, что имеет все шансы забрать чемпионские пояса у соперника. Также у Василия верит его менеджер Эгис Климас. Ранее сам Ломаченко заявлял, что это его последний шанс получить звание абсолютного чемпиона мира.