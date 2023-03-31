35-летний боксер из Украины пришел на пресс-конференцию с журналистами в черной футболке с изображением Иисуса Христа. Его соперник был одет в костюм песочного цвета.

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Солидарность с УПЦ МП?

Любопытно, что таким выбором футболки хотел сказать без слов Ломаченко? Это очередная реакция поддержки УПЦ МП, или же на их выселение из Киево-Печерской лавры. А может, Василий еще раз хотел показать, как сильна у него вера в Бога.

Остается только догадываться, что имел в виду украинский боксер.

Первая дуэль взглядов прошла без лишних проблем. Боксеры спокойно посмотрели друг другу в глаза и разошлись. Не было никаких одиозных речей или толкотней.

Дуэль взглядов Хейни – Ломаченко

Напомним, что 29 марта УПЦ МП должна была покинуть помещение заповедника. Но те начали обвинять, что власти Украины оказывают давление не только на них, но и на православных верующих. Монахи УПЦ МП со скандалами протестуют, хочет часть их уже уехала из Киево-Печерской лавры. В день в Лавру пришел даже Александр Усик. Однако от комментариев боксер отказался, только отметил, что пришел помолиться.

Ломаченко же сторонник УПЦ МП и всячески поддерживает и распространяет новости в своем инстаграмме. Он каждый раз дико закваривается в таких инцидентах и теряет своих поклонников, которые в следующем поединке будут точно болеть за Хейни, а не своего земляка. Но Василий сам виноват в этом. Он избрал московских попов, а не украинский народ.

Отметим! Бой за абсолют в легком весе против Василия Ломаченко и Девина Хейни состоится 20 мая на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе. Это будет вторая попытка для украинца стать обладателем всех чемпионских поясов, которыми сейчас владеет американец.

Перед поединком оба боксера отметили высокие боксерские умения и IQ друг друга. А Top Rank создала оригинальное промо боя, в котором изобразила боксеров фигурами на шахматной доске