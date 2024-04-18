В среду, 17 апреля, состоялись два последних ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. По их итогам стали известны все участники полуфинала, пишет 24 канал.

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Как команды сыграли в четвертьфинале

Первые четвертьфинальные матчи не определили фаворитов за выход в полуфинал. Только Барселона и Атлетико имели минимальное преимущество перед вторым поединком. Однако оно им не помогло.

1/4 финала Лиги чемпионов

16 апреля определились два первых полуфиналиста. В невероятном по драматургии поединке в Дортмунде победу праздновала Боруссия, которая выбросила из турнира Атлетико (4:2).

В параллельном матче в Барселоне победу праздновал Пари Сен-Жермен, который унизил команду Хави со счетом 4:1.

А в среду, 17 апреля, состались два последних чвертьфинала. Лондонский Арсенал уступил Баварии (0:1) и покинул турнир на этой стадии. Зато Реал благодаря фантастической игре Андрея Лунина в серии пенальти обыграл действующего победителя Лиги чемпионов Манчестер Сити.

Вторые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Боруссия Дортмунд – Атлетико 4:2

Барселона – ПСЖ 1:4

Бавария – Арсенал 1:0

Манчестер Сити – Реал 1:1 (по пенальти 3:4)

Кто сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

Таким образом, в полуфинале дортмундская Боруссия встретится с ПСЖ, а мюнхенская Бавария будет противостоять мадридскому Реалу.

Боруссия Дортмунд – ПСЖ

Бавария – Реал

Первые матчи полуфинала состоятся 30 апреля и 1 мая, а ответные матчи запланированы на 7 и 8 мая. Финал Лиги чемпионов состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 1 июня 2024 года.