Атлетико – Боруссия – 2:1
Голы: Де Пауль (4), Лино (32) – Аллер (81).
В Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между испанским Атлетико и немецкой Боруссией из Дортмунда. Эти клубы определяют между собой полуфиналиста турнира, пишет 24 Канал.
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"Матрасники" сделали заявку на полуфинал
Уже на 4-й минуте встречи команда Диего Симеоне открыла счет. Де Пауль воспользовался ошибкой игрока Боруссии и, оказавшись с мячом перед воротами, без проблем переиграл голкипера.
Второй гол "шмели" также сами себе привезли. На 32-й минуте Гуммельс ошибся при выбивании мяча головой и Мората подхватил мяч, отдал передачу на Гризманна, который ворвался в штрафную и отдал пас на Лино, а тот точным ударом в дальний угол удвоил преимущество "матрасников".
Впрочем, Боруссия не сдалась. За 9 минут до конца основного времени Бранндт отдал пас в штрафную площадку на Аллера, где тот неудачно принял мяч, но все же смог мощно пробить с разворота в ближний угол ворот.
А еще через несколько минут чаши весов на табло едва не выровнялись, когда Гиттенс нанес удар из-за пределов штрафной – хозяев спасла перекладина.
Видеообзор матча Атлетико – Боруссия Д