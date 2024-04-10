Атлетико – Боруссия – 2:1

Голы: Де Пауль (4), Лино (32) – Аллер (81).

В Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между испанским Атлетико и немецкой Боруссией из Дортмунда. Эти клубы определяют между собой полуфиналиста турнира, пишет 24 Канал.

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"Матрасники" сделали заявку на полуфинал

Уже на 4-й минуте встречи команда Диего Симеоне открыла счет. Де Пауль воспользовался ошибкой игрока Боруссии и, оказавшись с мячом перед воротами, без проблем переиграл голкипера.

Второй гол "шмели" также сами себе привезли. На 32-й минуте Гуммельс ошибся при выбивании мяча головой и Мората подхватил мяч, отдал передачу на Гризманна, который ворвался в штрафную и отдал пас на Лино, а тот точным ударом в дальний угол удвоил преимущество "матрасников".

Впрочем, Боруссия не сдалась. За 9 минут до конца основного времени Бранндт отдал пас в штрафную площадку на Аллера, где тот неудачно принял мяч, но все же смог мощно пробить с разворота в ближний угол ворот.

А еще через несколько минут чаши весов на табло едва не выровнялись, когда Гиттенс нанес удар из-за пределов штрафной – хозяев спасла перекладина.

Важно. 2:1 – Атлетико одержал важную домашнюю победу. Победитель противостояния определится в Дортмунде в ответном матче, который состоится 16 апреля в 22:00 по Киеву. "Матрасников" в Германии устроит даже ничья.

Видеообзор матча Атлетико – Боруссия Д