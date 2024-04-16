Боруссия Д – Атлетико 4:2

Голы: Брандт, 34, Матсен, 39, Фуллькруг, 71, Забитцер, 74 – Гуммельс, 49 (автогол), Корреа, 64

В первом матче победу с минимальным преимуществом праздновали "матрасники" (2:1). Тогда подопечные Диего Симеоне воспользовались ошибками игроков Боруссии, пишет 24 Канал.

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Голепад в Дортмунде

Соперники очень живо начали поединок, обменявшись уколами. Сначала удар Марселя Забитцера заблокировали защитники Атлетико. А уже через несколько минут форвард испанцев Альваро Морато ворвался в штрафную площадь, но пробил рядом со штангой.

Хозяева поля добились своего на 34-й минуте. Хавбек "пчел" Юлиан Бранд воспользовался пасом-конфеткой от Матса Гуммельса и открыл счет во встрече.

Видео гола Брандта

Прошло пять минут и на табло стадиона появился счет 2:0. Матсен совершил рывок в штрафную площадку, который завершил точным ударом.

Видео гола Матсена

После перерыва гости, которым не было что терять, пошли вперед. Это принесло результат на 49-й минуте. Матс Гуммельс пытался заблокировать удар соперника, но срезал мяч в собственные ворота. 2:1 – счет по итогу двух матчей вновь стал ничейным.

Видео автогола Гуммельса

После забитого гола подопечные Симеоне поймали кураж. На 64-й минуте Анхель Корреа удачно сыграл на добивании и сравнял счет – 2:2. Теперь Боруссии нужно было догонять соперников.

Видео гола Корреа

Хозяевам поля понадобилось семь минут, чтобы прийти в себя. Очередной навес Забитцера головой замкнул Никлас Фуллькруг. Интрига в поединке достигла своего максимума.

Видео гола Фуллькруга

На волне успеха футболисты Боруссии забили четвертый гол в ворота Атлетико. Марсель Забитцер, который до этого сделал два ассиста, оказался в нужное время в нужном месте и вывел "пчел" вперед по итогу противостояния.

Видео гола Забитцера

Финальный свисток арбитра остановил этот невероятный матч, который завершился победой Боруссии – 4:2. Команда из Дортмунда впервые за последние 11 лет пробилась в полуфинал Лиги чемпионов.