Бавария – Арсенал – 1:0

Гол: Киммих, 63

В Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между немецкой Баварией и английским Арсеналом. Эти клубы определили между собой полуфиналиста самого престижного клубного турнира Европы, пишет 24 Канал.

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Клуб Зинченко вылетел из Лиги чемпионов

Первая встреча в Лондоне завершилась ничьей со счетом 2:2, поэтому все решалось именно в ответном поединке. Украинский левый защитник Арсенала Александр Зинченко начал игру на скамейке запасных.

В первом тайме было немало голевых моментов, однако до взятия ворот дело не дошло. Ударам Гарри Кейна не хватало точности, защитники обеих команд действовали надежно, и голкиперы Давид Рая и Мануэль Нойер были на высоте.

Во втором тайме Бавария начала владеть инициативой, что привело к открытию счета на табло. На 63-й минуте Киммих в прыжке отправил мяч в ворота ударом головой после навеса от Геррейру.

Видео гола Киммиха

"Канониры" не опустили руки и всеми силами пытались отыграться, или перевести игру хотя бы в экстратайм. Однако все попытки подопечных Микеля Артеты оказались тщетными, а украинец Александр Зинченко так и не получил игрового времени.

Важно. 1:0 – Бавария одержала минимальную победу и получила путевку в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния между английским Манчестер Сити и испанским Реалом.