ПСЖ – Барселона 2:3

Гол: Дембеле, 48, Витинья, 51 – Рафинья, 37, 62, Кристенсен, 77

Поединок в Париже был центральным среди двух матчей, которые состоялись 10 апреля. Особой пикантности противостоянию добавлял тот факт, что наставник ПСЖ Луис Энрике ранее тренировал Барселону, пишет 24 Канал.

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Триллер на "Парк де Пренс"

В первом тайме гости острее действовали своих визави. Близкими к взятию ворот были Роберт Левандовский и Рафинья. Настойчивый бразилец достиг своего на 37-й минуте встречи. Вингер удачно сыграл на добивании, отправив мяч под стойку.

Видео гола Рафиньи

После перерыва хозяева поля сумели перевернуть все с ног на голову. Сначала Дембеле забил красавец-гол, застав врасплох тер Штегена.

Видео гола Дембеле

Через три минуты Витинья закрепил успех "парижан". Португальский хавбек хладнокровно воспользовался пасом Руиса.

Видео гола Витиньи

Подопечные Луиса Энрике на 55-й минуте могли снять все вопросы о победителе, но Баркола не воспользовался стопроцентным моментом.

Барса отыгралась на 62-й минуте матча. Рафинья в очередной раз продемонстрировал свое мастерство и оформил дубль. В этом голе стоит отметить пас-конфетку от Педри.

Видео второго гола Рафиньи

"Парижане" сразу же получили шанс выйти вперед, но мяч после удара Дембеле попал в штангу. Футбольное правило сработало на 77-й минуте. После розыгрыша углового защитник "Барсы" Кристенсен забил третий гол в ворота ПСЖ.

Видео гола Кристенсена

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Барселоны над ПСЖ со счетом 3:2. Кстати, тренер "блаугранас" Хави во время игровой карьеры выступал под руководством Луиса Энрике.

Победитель поединка определится в Барселоне 16 апреля, где соперники проведут ответный матч.

Видеообзор матча ПСЖ – Барселона