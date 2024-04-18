У середу, 17 квітня, відбулися два останні матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. За їх підсумками стали відомі усі учасники півфіналу, пише 24 канал.

Читайте також Трубін близький до півфіналу Ліги Європи: Бенфіка є фаворитом в бою проти Марселя

Як команди зіграли у чвертьфіналі

Перші чвертьфінальні матчі не визначили фаворитів за вихід до півфіналу. Лише Барселона та Атлетіко мали мінімальну перевагу перед другим поєдинком. Однак вона їм не допомогла.

1/4 фіналу Ліги чемпіонів

16 квітня визначилися два перших півфіналісти. У неймовірному за драматургією поєдинку в Дортмунді перемогу святкувала Боруссія, яка викинула з турніру Атлетіко (4:2).

У паралельному матчі в Барселоні перемогу святкував Парі Сен-Жермен, який принизив команду Хаві з рахунком 4:1.

А в середу, 17 квітня, відбулися два останні чвертьфінали. Лондонський Арсенал поступився Баварії (0:1) та залишив турнір на цій стадії. Натомість Реал завдяки фантастичній грі Андрія Луніна у серії пенальті обіграв чинного переможця Ліги чемпіонів Манчестер Сіті.

Другі матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Боруссія Дортмунд – Атлетіко 4:2

Барселона – ПСЖ 1:4

Баварія – Арсенал 1:0

Манчестер Сіті – Реал 1:1 (по пенальті 3:4)

Хто зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів

Таким чином, у півфіналі дортмундська Боруссія зустрінеться з ПСЖ, а мюнхенська Баварія протистоятиме мадридському Реалу.

Боруссія Дортмунд – ПСЖ

Баварія – Реал

Перші матчі півфіналу відбудуться 30 квітня та 1 травня, а матчі-відповіді заплановані на 7 та 8 травня. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні 1 червня 2024 року.