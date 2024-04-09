Арсенал – Бавария – 2:2

Голы: Сака, 12, Троссард, 76 – Гнабри, 18, Кейн, 32, пен

В Лондоне на стадионе "Эмирейтс" состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английским Арсеналом и немецкой Баварией. Эти клубы определяют между собой полуфиналиста турнира, пишет 24 Канал.

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Выход Зинченко помог Арсеналу вырвать ничью

Украинский левый защитник Арсенала Александр Зинченко начал поединок со скамейки запасных. Арсенал открыл счет уже на 12-й минуте: Букайо Сака сумел из пределов штрафной пробить точно в угол ворот, отличившись быстрым голом.

Впрочем, Бавария не то что не посыпалась после этого, а ответила сразу двумя забитыми мячами еще до перерыва. На 18-й минуте "канониры" потеряли мяч в центре, после чего последовала молниеносная контратака: Горецка дал пас вразрез на Гнабри, который в падении сравнял счет.

Впоследствии Салиба ударил по ногам Санне в своей штрафной, за что рефери без колебаний назначил пенальти. С 11-метровой точки пробил Кейн, который уверенно и точно положил мяч под правую стойку ворот.

Во втором тайме на замену вышел Зинченко, заменив Кивиора. После этого Арсенал перехватил инициативу и начал создавать опасные моменты у ворот мюнхенцев. Кай Хавертц оказывался в офсайде, Серж Гнабри в попытке сделать дубль пробивал над перекладиной.

Важно. И все же Арсенал сумел восстановить статус-кво. За 14 минут до конца основного времени атака лондонцев закончилась пасом Жезуса Троссарду и ударом бельгийца в левый нижний угол.

2:2 – Невероятный поединок завершился результативной ничьей. Победитель противостояния определится в Мюнхене в ответном матче, который состоится 17 апреля в 22:00 по Киеву.