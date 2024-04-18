Манчестер Сити – Реал 1:1 (по пенальти 3:4)

Гол: де Брюйне, 76 – Родриго, 12

Первая встреча соперников выдалась на удивление результативной, но завершилась вничью 3:3. Поэтому перед матчем в Манчестере обе команды имели равные шансы на успех, пишет 24 Канал.

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Реал благодаря Лунину выбил действующего победителя Лиги чемпионов

Команда Карло Анчелотти дерзко начала поединок. На 12-й минуте матча атака с участием Беллингема, Вальверде и Винисиуса завершилась прострелом в штрафную площадь на Родриго. Первый удар бразильца отразил Эдерсон, но со вторым не смог справиться. 1:0 – "сливочные" неожиданно повели в счете.

Видео гола Родриго

Подопечные Гвардиолы имели несколько возможностей отыграться. Однако удар Холанда приняла перекладина, а затем мастерство Лунина помешало де Брюйне закрутить мяч в угол ворот.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "королевского клуба".

Вторая половина встречи началась с облоги "горожанами" штрафной площадки "сливочных". Чудеса реакции на последнем рубеже демонстрировал Лунин, который ликвидировал угрозы после ударов Грилиша и Фодена.

Игроки Манчестер Сити практически не покидали половину поля "сливочных". Лишь изредка Реал отвечал контратаками.

Хозяева поля достигли своего на 76-й минуте. Де Брюйне оказался на ударной позиции и мощно пробил под перекладину. Лунин не смог спасти свою команду.

Видео гола де Брюйне

Бельгийский хавбек имел возможность закрыть матч, но очередной сейв украинского голкипера не позволил мячу затрепетать в сетке ворот.

Основное время так и не определило победителя, сохранив интригу. В овертаймах команда Анчелотти отбивалась изо всех сил, надеясь на улыбку фортуны в серии пенальти.

В футбольной лотерее Андрей Лунин дважды взял удары игроков МанСити, что позволило победить со счетом 4:3.

Мадридский Реал благодаря надежной игре украинского голкипера пробился в полуфинал ЛЧ.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Реал