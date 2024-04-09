Реал – Манчестер Сити 3:3

Голы: Диаш, 12 (автогол), Родриго, 14, Вальверде, 79 – Б.Силва, 2, Фоден, 66, Гвардиол, 71

Поединок Реал – Манчестер Сити вполне мог украсить финал самого престижного клубного турнира Европы. Однако жребий свел команды Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы на стадии четвертьфинала, пишет 24 Канал.

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Голевая феерия в Мадриде

Гости первыми открыли счет в матче. Хавбек "горожан" Бернарду Силва перехитрил Андрея Лунина и ударом со штрафного попал в левый угол ворот.

Видео гола Силвы

Ответ "сливочных" не заставил себя ждать. Камавинга пробил из-за пределов штрафной и мяч с помощью рикошета затрепетал в сетке ворот Ортеги. Поэтому автогол записали на защитника МанСити Рубена Диаша.

Видео автогола Диаша

Подопечные Гвардиолы не успели перевести дыхание, как Ортега во второй раз вынужден был доставать мяч из собственных ворот. Форвард Реала Родриго продемонстрировал индивидуальное мастерство и вывел свою команду вперед.

Видео гола Родриго

Футболисты "королевского клуба" имели возможности увеличить свое преимущество. Однако Беллингем и Винисиус Жуниор не воспользовались своими шансами.

Зато Манчестер Сити наказал "сливочных" за небрежность. Сначала Фоден на 66-й минуте встречи закрутил мяч в левую девятку. Лунин был бессилен помочь своей команде.

Видео гола Фодена

А через несколько минут защитник "горожан" Йошко Гвардиол забил не менее эффектный гол, в третий раз огорчив Лунина. В этом эпизоде защитники Реала традиционно находились в роли наблюдателей.

Видео гола Гвардиола

На этом феерия голов на "Сантьяго Бернабеу" не завершилась. На 79-й минуте Вальверде оказался на удобной позиции и в одно касание пробил в нижний угол ворот.

Видео гола Вальверде

3:3 – команды Анчелотти и Гвардиолы подарили настоящий праздник футбольным гурманам, оставив развязку на ответный матч.

Видеообзор матча Реал – Манчестер Сити