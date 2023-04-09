Поклонники кровавых рублей: какие спортивные федерации допустили россиян к соревнованиям

Начатая Россией кровавая война, которая продолжается в Украине, для некоторых спортивных федераций не является достаточным основанием, чтобы отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. Поэтому некоторые из этих федераций начинают возвращать представителей стран-агрессоров к турнирам.

13 месяцев понадобилось Международному олимпийскому комитету, чтобы полностью изменить свое мнение о россиянах и белорусах. 28 февраля 2022 года МОК отстранил представителей стран-агрессоров от международных соревнований. А уже 28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям.

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Правда, на этот раз МОК решил весь негатив этого решения перевести с себя на эти же международные федерации. Ведь это только "рекомендация", а окончательное решение должны принимать сами международные федерации, опираясь на требования этого МОК в отношении российских и белорусских спортсменов.



Президент МОК Томас Бах и российский диктатор Владимир Путин / фото kremlin.ru

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич в интервью 24 Каналу рассказал, что после этого решения Международного олимпийского комитета на международные федерации оказывается значительное давление со стороны МОК. Некоторые федерации могут устоять под таким давлением и не допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям. Но некоторые нет.

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Хотя есть и те федерации, на которых и давление со стороны МОК не было нужно. Ведь они поддались другим "соблазнам" – со стороны России. 24 Канал собрал список федераций, которые решили допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Фехтование: впереди всех

Впервые МОК заявил о возможности возвращения россиян и белорусов на международные соревнования еще 25 января 2023 года. Но тогда они изучали возможные варианты, прежде чем принять окончательное решение. Наперегонки им свое решение о допуске россиян и белорусов объявили в Международной федерации фехтования (FIE). Там еще 10 марта собрали внеочередной конгресс и проголосовали за то, чтобы допускать россиян и белорусов к турнирам в соответствии с требованиями МОК (которые еще не были озвучены).



Алишер Усманов попал под санкции из-за своей близости к российским властям / фото kremlin.ru

Стоит ли этому удивляться, если с декабря 2008 года президентом FIE был российский олигарх Алишер Усманов, а связанные с ним компании – главными спонсорами Федерации. И он бы им и оставался и впредь, если бы не введенные против него санкции. Поэтому в марте 2022 года Усманов "временно прекратил свои полномочия президента FIE". Но избавилась ли федерация после этого влияния российского олигарха? Вряд ли. Даже министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт признавался, что FIE находится под контролем россиян. Хотя сам Гутцайт входит в исполком FIE.

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Тхэквондо: сразу на чемпионат мира

Уже 3 апреля Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) заявил о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. При этом их решили допустить к участию в чемпионате мира, который в мае 2023 года состоится в Баку.

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Борьба: куда без сербов

Президентом Объединенного мира борьбы (UWW) является серб Ненад Лалович, у которого очень теплые отношения с россиянами. И, по словам украинского борца и народного депутата Жана Беленюка, Лалович давно хотел вернуть россиян и белорусов на соревнования. Только не хотел это делать быстрее всех, а дождаться "разрешения" от МОК.

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Но на этом в UWW решили не останавливаться. 4 апреля исполком не только допустил российских и белорусских борцов к международным соревнованиям. UWW решил еще отдельно обратиться к МОК с предложением "смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях". В первую очередь речь идет о тех спортсменах, у которых есть контракты с российской армией захватчиков.



Борец Абдулрашид Садулаев получил орден от Путина за победу на Олимпиаде-2020 в Токио / kremlin.ru

Важным моментом также является то, что UWW еще даже не сформировала комиссию, которая занималась бы проверкой российских и белорусских спортсменов в силовые или военные структуры.

Плавание: еще не окончательно

Международная федерация плавания (World Aquatics) тоже "приняла во внимание" рекомендацию МОК по возвращению россиян и белорусов на международные соревнования. Однако пока окончательного решения там не приняли. Они только создали специальную группу, которая будет рассматривать этот вопрос. В июле 2023 года они примут финальное решение по этому поводу.

Теннис, футбол, шахматы, бокс: от "не все так однозначно" до полного позора

Но есть виды спорта, довольно популярные, на которые Международный олимпийский комитет почти не влияет. И там самостоятельно принимают решения, несмотря на рекомендации МОК.

Например, в профессиональном теннисе всем заправляет ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) и WTA (Женская теннисная ассоциация). И там россиян и белорусов не отстраняли от международных соревнований вообще. Все, на что удосужились – чтобы они выступали под нейтральным флагом. А когда в Великобритании в 2022 году россиян и белорусов не допустили к соревнованиям, то тамошнюю теннисную ассоциацию еще и оштрафовали за это.

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В футболе решение об отстранении российских сборных и клубов полностью зависело от УЕФА. И там приняли это решение. Правда, не обошлось без давления со стороны других европейских стран, которые отказались играть против России. И угрозы все-таки подействовали.



Сборую России по футболу не допускают к международным соревнованиям / фото Associated Press

Правда, такое отстранение касается только официальных матчей. Товарищеские игры российская сборная может проводить. И даже участвовать в товарищеских турнирах. Но уже дошло до того, что женская сборная России по футболу U-16 отправилась на турнир в Бангладеш, где сыграла под своим флагом и названием. В УЕФА на это "развели руками", хотя это было именно по их инициативе.

А вот Беларусь решили не отстранять. Тамошняя сборная играет матчи отбора на Евро-2024 даже не в нейтральном статусе, а под своим флагом. Единственное, что не в Беларуси, а на нейтральном поле. То же касается и тамошних клубов, выступающих в еврокубках. И обращение депутатов Европарламента с требованием отстранения беларусской сборной в УЕФА проигнорировали.

Достаточно неоднозначная ситуация происходит и в шахматах. Там президентом Международной федерации шахмат (FIDE) в августе 2022 года переизбрали россиянина Аркадия Дворковича. В целом, FIDE он возглавляет с 2018 года. А до этого с 2008 по 2012 год был помощником тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. Когда тот отдал президентское кресло Владимиру Путину и стал главой российского правительства, Дворкович стал его заместителем и там. И был на этом посту до 2018 года.

После начала войны представителей России и Беларуси частично отстранили от международных соревнований по шахматам – в командных турнирах сборные не выступали, а в остальных случаях представители стран-агрессоров выступали под нейтральным статусом.

Еще в феврале 2023 года Федерация шахмат России получила разрешение от FIDE перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию. Все для того, чтобы выступать на турнирах этой ассоциации под своим флагом.

А вот бокс – это тот вид спорта, где даже МОК не в силах остановить засилье россиян. И здесь тоже ничего удивительного, ведь руководит Международной боксерской ассоциацией (IBA) россиянин Умар Кремлев, а главным спонсором выступает "Газпром". И 5 октября 2022 года IBA решает не просто позволить россиянам и белорусам соревноваться на международных турнирах, но и под своим флагом и названием, а не как "нейтральные атлеты".

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Правда, у IBA и МОК довольно напряженные отношения. И пока отбор на Олимпиаду-2024 будет происходить не через федерацию, а именно через МОК. Но вполне возможно, что уже после Олимпиады-2024 бокс выпадет из олимпийских видов спорта.