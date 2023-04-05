Исполнительный комитет УЕФА решил не наказывать Беларусь и отстранять сборные и клубы этой страны от соревнований. Следовательно, национальная сборная может и дальше участвовать в отборе на Евро-2024, а клубы – в квалификации еврокубков. При этом сборная выступает не под "нейтральным" флагом, а под своим.

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Как заявил президент УЕФА Александер Чеферин – "ситуация отслеживается". Так он отреагировал на призыв депутатов Европарламента исключить сборную Беларуси из отбора на Евро-2024. Всего под письмом Чеферину подписали более 100 европарламентариев. Они убеждены, что участие сборной Беларуси впоследствии будет использовано белорусским диктатором Лукашенко в пропаганде того, что его "хорошо воспринимают в мире".

Сборная Беларуси в отборе на Евро-2024 попала в группу I, где уже сыграла два матча. В первой "домашней" игре команда была разгромлена со счетом 0:5 швейцарской сборной. А после этого уступила на выезде 2:1 сборной Румынии.

Правда, первый матч, который был "домашний" для белорусов, им пришлось провести на нейтральном поле – в сербском городе Новый Сад.

Так же было и с белорусскими клубами, которые в начале сезона играли в квалификации еврокубков. Свои "домашние" матчи они проводили за пределами Белоруссии.

Неопределенная ситуация для сборной Украины

То, что сборную Беларуси оставили в отборе на Евро-2024, может иметь неожиданные последствия для сборной Украины. Министерство молодежи и спорта Украины разработало проект постановления Кабинета Министров Украины, согласно которому "предусматривается возможность лишения всеукраинской спортивной федерации статуса национальной в случае участия спортсменов, являющихся членами соответствующих спортивных федераций, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и Республики Беларусь". Таким образом участие сборной Беларуси в отборе на Евро-2024 вместе со сборной Украины (несмотря на то, что они находятся в разных группах) может привести (гипотетически) к тому, что Украинская ассоциация футбола потеряет статус национальной.

Редакция сайта 24 Канала обратился с просьбой о комментарии к Министерству молодежи и спорту по этому поводу. Но пока так и не получил ответа.