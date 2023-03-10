Полномасштабная агрессия России против Украины обусловила введение санкций в отношении спортсменов из РФ и Беларуси. Впрочем, такая политика длилась всего неполный год.
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Спорт всегда являлся фактором пропаганды для России. Так что недопущение ее атлетов к международным соревнованиям болезненно ударило по самолюбию кровавого фюрера. Для того, чтобы восстановить статус кво в дело пошли деньги и коррумпированные связи российских олигархов, которые словно паутина оплели мировой спорт.
Фехтовальщиков из России и Беларуси допустили к соревнованиям
В январе 2023 года Международный олимпийский комитет предложил вернуть спортсменов из России и Беларуси в международные соревнования. И вот мы уже имеем первый результат – фехтовальщики из стран-агрессоров получили "зеленый свет".
За допуск россиян и белорусов проголосовали члены Международной федерации фехтования (FIE) на внеочередном конгрессе. За соответствующее решение проголосовали 89 членов, а против – 46.
Две попытки федерации фехтования Украины заблокировать решение не принесли результата.
Таким образом, россияне и белорусы смогут участвовать в соревнованиях, начиная со второй половины апреля. Соответственно они будут представлены на чемпионате Европы и мира в 2023 году, а значит, пройдут квалификацию на Олимпийские игры-2024.
- Напомним, что спортсмены из России и Беларуси были отстранены от соревнований FIE с марта прошлого года из-за войны в Украине в соответствии с рекомендациями МОК.
- Вторжение в Украину также привело к тому, что российский олигарх Алишер Усманов был отстранен от должности президента FIE после того, как Евросоюз ввел против него санкции.
- Однако связи и деньги приближенного к Путину олигарха сыграли свою роль.
- Позиция Международного олимпийского комитета только способствовала возвращению россиян.