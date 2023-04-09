13 місяців знадобилося Міжнародному олімпійському комітету, щоб цілковито змінити свою думку про росіян та білорусів. 28 лютого 2022 року МОК відсторонив представників країн-агресорів від міжнародних змагань. А вже 28 березня 2023 року МОК рекомендував міжнародним федераціям повернути росіян та білорусів до міжнародних змагань.

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Щоправда, цього разу МОК вирішив весь негатив цього рішення перекласти із себе на ці ж міжнародні федерації. Адже це лише "рекомендація", а остаточне рішення повинні приймати самі міжнародні федерації, опираючись на вимоги цього ж таки МОК щодо російських та білоруських спортсменів.



Президент МОК Томас Бах та російський диктатор Владімір Путін / фото kremlin.ru

Український скелетоніст Владислав Гераскевич в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що після цього рішення Міжнародного олімпійського комітету на міжнародні федерації чиниться значний тиск зі сторони того ж таки МОК. Деякі федерації можуть встояти під таким тиском і не допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань. Але деякі ні.

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Хоча є й ті федерації, на яких і тиск зі сторони МОК не був потрібен. Адже вони піддалися на інші "спокуси" – зі сторони Росії. 24 Канал зібрав список тих федерацій, які вирішили допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Фехтування: попереду всіх

Вперше МОК заявив про можливість повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань ще 25 січня 2023 року. Але тоді вони лише вивчали можливі варіанти, перш ніж прийняти остаточне рішення. Наввипередки їм своє рішення про допуск росіян та білорусів оголосили в Міжнародній федерації фехтування (FIE). Там ще 10 березня зібрали позачерговий конгрес та проголосували за те, щоб допускати росіян та білорусів до турнірів відповідно до вимог МОК (які ще навіть не були озвучені).



Алішер Усманов потрапив під санкції через свою близькість до російської влади / фото kremlin.ru

Чи варто цьому дивуватися, якщо з грудня 2008 року президентом FIE був російський олігарх Алішер Усманов, а пов’язані з ним компанії – головними спонсорами федерації. І він би ним і залишався і надалі, якби не введені проти нього санкції. Тож в березні 2022 року Усманов "тимчасово припинив свої повноваження президента FIE". Але чи позбавилася федерація після цього впливу російського олігарха? Навряд. Навіть міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт зізнавався, що FIE перебуває під контролем росіян. Хоча сам Гутцайт входить у виконком FIE.

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Тхеквондо: одразу на чемпіонат світу

Вже 3 квітня Рада Всесвітньої федерації тхеквондо (World Taekwondo) заявила про допуск росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі. При цьому їх вирішили допустити одразу до участі в чемпіонаті світу, який в травні 2023 року відбудеться в Баку.

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Боротьба: куди ж без сербів

Президентом Об’єднаного світу боротьби (UWW) є серб Ненад Лалович. В якого дуже теплі стосунки з росіянами. І за словами українського борця та народного депутата Жана Беленюка, Лалович давно хотів повернути росіян та білорусів на змагання. Тільки не хотів це робити швидше за всіх, а дочекатися таки "дозволу" від МОК.

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Але на цьому в UWW вирішили не зупинятися. 4 квітня виконком не лише допустив російських та білоруських борців до міжнародних змагань. UWW вирішив ще окремо звернутися до МОК з пропозицією "пом'якшити критерії, що дозволяють російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях". В першу чергу мова йде про тих спортсменів, які мають контракти з російською армією загарбників.



Борець Абдулрашид Садулаєв отримав орден від Путіна за перемогу на Олімпіаді-2020 в Токіо / фото kremlin.ru

Важливим моментом також є те, що UWW ще навіть не сформувала комісію, яка б займалася перевіркою російських та білоруських спортсменів до силових чи військових структур.

Плавання: ще не остаточно

Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) теж "взяла до уваги" рекомендацію МОК щодо повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань. Однак поки остаточного рішення там не прийняли. Вони лише створили спеціальну групу, яка розглядатиме це питання. У липні ж 2023 року вони приймуть фінальне рішення щодо цього

Теніс, футбол, шахи, бокс: від "не все так однозначно" до цілковитої ганьби

Та є види спорту, доволі популярні, на які Міжнародний олімпійський комітет майже не має впливу. І там самостійно приймають рішення, не дивлячись на рекомендації МОК.

Для прикладу, в професійному тенісі всім заправляє ATP (Асоціація тенісистів-професіоналів) та WTA (Жіноча тенісна асоціація). І там росіян та білорусів не відсторонювали від міжнародних змагань взагалі. Все, на що спромоглися – щоб вони виступали під нейтральним прапором. А коли в Великій Британії у 2022 році росіян та білорусів не допустили до змагань, то тамтешню тенісну асоціацію ще й оштрафували за це.

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У футболі рішення про відсторонення російських збірних та клубів цілковито залежало від УЄФА. І там таки прийняли це рішення. Правда не обійшлося без тиску зі сторони інших європейських країн, які відмовилися грати проти Росії. І погрози таки подіяли.



Збірну Росії з футболу не допускають до міжнародних змагань / фото Associated Press

Правда таке відсторонення стосується лише офіційних матчів. Товариські ігри російська збірна може проводити. І навіть брати участь у товариських турнірах. Та вже навіть дійшло до того, що жіноча збірна Росії з футболу U-16 відправилася на турнір в Бангладеш, де зіграла під своїм прапором та назвою. В УЄФА на це лише "розвели руками", хоча це було саме за їх ініціативи.

А от Білорусь вирішили не відсторонювати. Тамтешня збірна грає матчі відбору на Євро-2024 навіть не в нейтральному статусі, а під своїм прапором. Єдине, що не в Білорусі, а на нейтральному полі. Те саме стосується і тамтешніх клубів, які виступають в єврокубках. І звернення депутатів Європарламенту з вимогою відсторонення білоруської збірної в УЄФА проігнорували.

Доволі неоднозначна ситуація відбувається і в шахах. Там президентом Міжнародної федерації шахів (FIDE) в серпні 2022 року переобрали росіянина Аркадія Дворковіча. Загалом FIDE він очолює з 2018 року. А до цього з 2008 до 2012 року був помічником тодішнього президента Росії Дмітрія Мєдвєдєва. Коли той віддав президентське крісло Владіміру Путіну та став головою російського уряду, Дворковіч став його заступником і там. І був на цій посаді до 2018 року.

Після початку війни представників Росії та Білорусі частково усунули від міжнародних змагань з шахів – в командних турнірах збірні не виступали, а в решті випадків представники країн-агресорів виступали під нейтральним статусом.

Ще в лютому 2023 року Федерації шахів Росії отримала дозвіл від FIDE перейти з Європейського шахового союзу до Азійської шахової федерації. Все заради того, щоб виступати на турнірах цієї асоціації під своїм прапором.

А от бокс – це той вид спорту, де вже навіть МОК не під силу зупинити засилля росіян. І тут теж нічого дивного, адже керує Міжнародною боксерською асоціацією (IBA) росіянин Умар Кремльов, а головним спонсором виступає "Газпром". І 5 жовтня 2022 року IBA вирішує не просто дозволити росіянам та білорусам змагатися на міжнародних турнірах, але й під своїм прапором та назвою, а не як "нейтральні атлети".

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Щоправда, в IBA та МОК доволі напружені стосунки. І поки відбір на Олімпіаду-2024 відбуватиметься не через федерацію, а саме через МОК. Та цілком можливо, що вже після Олімпіади-2024 бокс випаде з олімпійських видів спорту.