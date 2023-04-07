Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила русских и белорусских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом. Такое дикое решение было принято на заседании 6 апреля.

Вот так МОК поможет обойти запрет правительства для украинских спортсменов, желающих соревноваться с россиянами

Обеспокоены ситуацией в Украине на фоне допуска России и Беларуси

В официальном заявлении отметили, что такое решение было принято после большого количества просьб участников олимпийского движения в МОК. Интересно, кто эти спортсмены, желающие возвращения россиян и белорусов в соревнования.

Для этого возвращение бюро World Aquatics сформировало специальную рабочую группу, чтобы и занялось изучением всех возможных вариантов для участия спортсменов из России и Беларуси на международных соревнованиях, но в статусе нейтральных атлетов.

В официальном письме пробовали усидеть на двух стульях – допустили Россию и Беларусь, но в то же время продолжают поддерживать Украину. Интересно, как они после такого допуска посмотрят на глаза украинских представителей. О какой вообще поддержке украинцев идет речь.

World Aquatics подтверждает свою непреклонную приверженность и заботу об Украине, в частности, об украинских спортсменах по водным видам спорта, пострадавшим от вторжения в их страну. Украинские спортсмены продолжают получать поддержку от World Aquatics и ее партнеров, в частности от LEN и Украинских федераций плавания, прыжков в воду и артистического плавания, подготовки и соревнований,

– говорится в заявлении.

"World Aquatics будет продолжать приоритет мерам, направленным на поддержку украинского сообщества водных видов спорта вместе с национальными федерациями плавания, Национальными олимпийскими комитетами, Международным олимпийским комитетом и LEN", – добавили в Международной федерации плавания.

Напомним, что на днях Международная федерация по борьбе тоже вернула к соревнованиям россиян и белорусов. Но здесь это ожидалось, ведь пророссийскость этой организации просто зашкаливает, как и в боксе. Также Россию и Беларусь вернули в международные турниры по тхэквондо, настольному теннису и фехтованию.

Отметим, что по новому решению правительства украинские спортсмены должны бойкотировать соревнования, где будут выступать российские и белорусские атлеты.