4 апреля 2023 года UWW "легла" под Международный олимпийский комитет, пытающийся усидеть сразу на двух стульях – быть хорошими для Украины и не обидеть Россию. Борчиха сборной Украины Оксана Ливач эксклюзивно для сайта 24 Канала поделилась первыми эмоциями от решения UWW.

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Также наша борчиха рассказала, как отреагировала на решение правительства по бойкоту украинских спортсменов на соревнованиях, где будут выступать соперники из России и Беларуси.

"Мы ожидали такого решения": о возвращении россиян и белорусов в соревнования по борьбе

Первые эмоции после официального решения объединенного мира борьбы вернуть в соревнования российских и белорусских спортсменов?

25-летняя уроженка Долины призналась, что в их борцовской семье ожидали, что рано или поздно Международная ассоциация борьбы вернет на ковер российских и белорусских атлетов. У Ливач есть вопрос к МОК, почему те сделали первый тревожный звоночек и вернули россиян, белорусов к соревнованиям с цивилизованным миром.

Первые эмоции – разочарование. Хотя такое решение было ожидаемым. Мы понимали, что наша Ассоциация по борьбе будет делать все, чтобы как можно быстрее допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Они ведь являются одними из ведущих атлетов планеты. К этому всему добавился тот фактор, что наша Международная ассоциация довольно пророссийская. Потому мы были готовы к такому решению.

Могу добавить, что у меня было разочарование в решении самого МОК, допустившего российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом. Понятно, что к ним будут применены ограничения. Но МОК сделал все, чтобы наступил момент, позволяющий России вернуться в международный спорт. Конечно, такое решение МОК возмущает не только борцов, но и всю украинскую спортивную семью. И здесь наша UWW не заставила себя ждать, поддержав эту инициативу от Международного олимпийского комитета.



Оксана Ливач о возвращении россиян и белорусов в соревнования / Фото НОК

"Их будут проверять, поддерживали ли они войну в Украине": условия допуска россиян и белорусов

В UWW подчеркнули, что российские и белорусские борцы должны пройти еще определенные критерии допуска. Что это за "независимая панель", которую должны пройти представители стран-агрессоров?

Любопытно! В этой всей ситуации есть одна интригующая деталь. Младшие группы борцов и борчих могут сразу отправляться и участвовать на международных соревнованиях. Следовательно, взрослым сборным вражеских стран придется подождать. Решение о допущении конкретных борцов будет принимать "независимая панель", которая вскоре будет сформирована.

Украинская борчиха рассказала подробнее об условиях допущения россиян и белорусов к соревнованиям по борьбе.

Действительно, здесь есть некоторые критерии их участия. Младшая возрастная категория может участвовать в соревнованиях без проверок. Вместо этого взрослая сборная должна пройти специальную комиссию, где будут проверяться, поддерживали ли они войну в Украине, своего президента, служат ли они в армии. Для них сформируют специальный отбор. Пока неизвестно, как эта независимая комиссия и структура будет работать. Мы также ожидаем, как ситуация сложится дальше, ведь только 4 апреля о допуске россиян и белорусов объявили официально.

Обратите внимание! В октябре 2022 года в России сообщили о формировании специальных отрядов спортсменов-добровольцев для участия в войне против Украины. Интересно, что большинство таких атлетов-добровольцев были именно представители борьбы. Как вам такое, любители "русского мира" и "спорта вне политики"?

"Основные старты проводятся в странах, которые нейтральны к Украине": почему украинская борьба не будет поддерживать мир

К примеру, Международная федерация фехтования одной из первых отреагировала на рекомендацию вернуть россиян и белорусов в соревнования. Но против такого решения высказались не только лучшие фехтовальщики мира, но и страны-хозяйки турниров. Как думаете, будет ли такая же реакция борцовской семьи?

Очень приятно, что другие страны поддерживают инициативу отказываться от соревнований, где принимают участие белорусские и российские спортсмены. К сожалению, пока нет подобной информации о такой поддержке в нашем виде спорта. Все основные старты будут проводиться в тех странах, которые достаточно нейтральны к Украине, которые не слишком сильно поддерживают наше государство. Поэтому нам бессмысленно очень рассчитывать на то, что хотя бы какие-то соревнования будут отменены на фоне участия россиян и белорусов.

Отметим! Германия, Франция и Польша уже отменила этапы Кубка мира по фехтованию из-за участия россиян и белорусов. Интересно, что российская сборная решила пропустить соревнования в Познани из-за пристрастного отношения организаторов к их команде. Хотя они просто заявили, что будут строго следить за соблюдением условий, установленных МОК.



Ливач обратилась к международному сообществу / Фото из инстаграма борчихи

Осудит ли хотя бы кто-нибудь из российских и белорусских спортсменов войну в Украине после такой "поблажки" в их сторону от МОК?

Я считаю, что ни один российский и белорусский спортсмен не осудит войну в Украине. Так, как до сих пор они молчали. Сейчас ждать что-то услышать от них, это уже совершенно бесполезно. Думаю, что таких атлетов наоборот нужно осуждать за такую молчаливую позицию. Ведь они показали, что поддерживают своего президента, убийства и терроризм. На мой взгляд, нужно еще сильнее давить на то, чтобы таких атлетов, открыто поддерживавших войну, не только осуждали, но и вообще дисквалифицировали и не допускали к международным соревнованиям.

"От такого решения не должны страдать спортсмены": о бойкоте для украинских атлетов

Недавно правительство приняло решение о бойкоте соревнований для украинских спортсменов, где будут участвовать российские и белорусские атлеты. Был ли разговор с тренерами, представителями Ассоциации по поводу такого шокирующего решения относительно ваших следующих действий, ведь вскоре состоится чемпионат Европы по борьбе?

Только 4 апреля состоялось заседание UWW о допуске россиян и белорусов к соревнованиям, которое только подтвердило наши ожидания. Тренер нам сказали не паниковать и быть спокойными, продолжать продуктивную подготовку к чемпионату Европы. Мы надеемся, что взрослые сборные не успеют сделать ряд необходимых документаций и пройти проверку и критерии допуска к началу чемпионата Европы в Загребе. Ведь на все эти процессы требуется определенный период времени. Верим в это и продолжаем спокойно готовиться к престижному старту.

К слову. Уже 17 апреля в хорватском Загребе стартует чемпионат Европы по борьбе, который продлится до 23 апреля.



Ливач о бойкоте для украинских спортсменов / Фото НОК

Какова была реакция на решение украинской стороны по бойкоту? Выходит, что одни из сильнейших борчих мира будут "греть" скамью, пока россияне будут завоевывать медали на международных соревнованиях?

От такого решения не должны страдать спортсмены. Мы ведь каждый день вкладываем много сил и времени в тренировочный процесс, чтобы впоследствии представить Украину на международной арене. А такое решение отнимает у нас выступления и нашу основную работу. Конечно, это для нас очень тяжелый удар. Хотя я могу понять позицию НОК. Однако считаю, что Национальному олимпийскому комитету нужно приложить больше усилий и сильнее надавить на международные связи и принимающие соревнования страны. Нужно, чтобы другие государства поддерживали нас, чтобы спортсмены бойкотировали турниры вместе с нашими атлетами. Такими усилиями мы сможем остановить всю ситуацию с МОК. Хотела бы обратиться к европейскому сообществу. Сегодня война у нас, а завтра придет к вам. Нам нужна поддержка Европы и мира!

Борьба стала четвертым видом спорта, где были допущены россияне и белорусы. До этого под нейтральным флагом представителей вражеских стран вернули в настольный теннис, тхэквондо и фехтование. В боксе и вообще атлеты этих стран-оккупантов могут выступать под своим флагом, с гимном и символикой. В теннисе россиян и белорусов вообще не отстраняли от международных стартов.