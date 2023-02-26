24 Канал решил разобраться, что происходит с громким скандалом и российским боксерским следом в IBA. А также как это напрямую угрожает Украине.

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Бокс делится на любительский и профессиональный. Именно боксеры-любители выступают за свои национальные сборные, а также принимают участие в Олимпийских играх.

Руководит этим всем Международная боксерская ассоциация (International Boxing Association, IBA. До этого она также называлась Международная ассоциация любительского бокса, Amateur International Boxing Association, AIBA). И руководит этим IBA полностью прокремлевский россиянин Умар Кремлев. Но именно при его руководстве может произойти так, что бокс больше не будет представлен на Олимпийских играх.

Кто такой Умар Кремлев

12 декабря 2020 года новым президентом IBA избрали Умара Кремлева. Случилось это после того, как IBA начала "тонуть" в скандалах из-за судейства при президенте китайце Чинг Куо Ву, из-за чего МОК уже тогда угрожал исключить бокс из программы Олимпийских игр. В 2019 году было проведено расследование, в результате которого МОК приостановил полномочия Международной боксерской ассоциации. Например, отбором на Олимпиаду-2020 занималась не IBA, а именно МОК.

Но после смены руководителя ситуация не слишком изменилась.

До этого Кремлев возглавлял Федерацию бокса России. И считается довольно приближенным к российской власти человеком, в том числе и к российскому диктатору Владимиру Путину. От него он и получил немало наград.

Владимир Путин и Умар Кремлев / фото i.ibb.co

Именно при правлении Кремлева генеральным партнером IBA в 2021 году стала российская компания "Газпром", что еще больше усилило беспокойство со стороны МОК. Ведь фактически Международная боксерская ассоциация попала в финансовую зависимость от российской компании.

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В 2022 году в IBA начали происходить процессы, которые вызвали негодование не только в МОК. В мае должны были пройти выборы президента IBA. Кроме Кремлева, на этот пост претендовал и президент Федерации бокса Нидерландов Борис ван дер Ворст. Но за день до голосования кандидатура Бориса ван дер Ворста была снята "из-за нарушения устава IBA".

Так что голосования как такового не было – Кремлева оставили президентом процедурой акламации, когда происходил не подсчет голосов, а учитывалась только реакция участников собрания – то есть аплодисменты.

Борис ван дер Ворст с таким решением был не согласен. И Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял его сторону, обнаружив грубые нарушения в процедуре предыдущих выборов президента IBA. Следовательно, IBA должны были после этого провести перевыборы.

В сентябре 2022 года в Ереване состоялся внеочередной конгресс IBA, где эти перевыборы и должны были состояться. Но вместо этого делегаты неожиданно проголосовали против этих перевыборов. И оставили Кремлева в должности президента IBA.

Таким образом, в Международной боксерской ассоциации пошли наперекор решению суда. Все ради того, чтобы оставить Кремлева в должности. Хотя могли бы просто провести перевыборы, если были так уверены в его победе.

Возвращение россиян и белорусов в международные соревнования

Но на этом позорное поведение IBA не закончилось. И следующее их решение было не просто скандальным. 5 октября Международная боксерская ассоциация объявила о возвращении к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси. При этом они будут выступать не как "нейтральные атлеты", а под своими флагами. А в случае завоевания чемпионства российского или белорусского боксера или боксерши будет звучать и национальный гимн его страны.

Можете ли вы нокаутировать себя? Да. IBA является примером и выставляет себя на посмешище перед всем миром, презирая гуманистические и общечеловеческие ценности. Бокс заслуживает гораздо лучшего. Какой стыд,

– отреагировал на это решение Владимир Кличко.

И в 2023 году 23 россиянина отправились на турнир Golden Belt Series Morocco 2023 уже со своим флагом. Впервые с 2019 года, после того, как Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года из-за массового употребления допинга, контролируемого государством.



Российский флаг на Golden Belt Series Morocco 2023 / фото IBA

Еще более отвратительной эта ситуация выглядит на фоне отношения к украинцам. В мае 2022 года состоялся чемпионат Европы по боксу. И впервые с 2015 года ни один украинский боксер не попал в финал соревнований.

Особенно много вопросов вызвало полуфинальное сражение украинца Юрия Захареева против представителя Великобритании Мохаммеда Харриса Акбара. Несмотря на доминацию украинца, судьи отдали победу Мохаммеду разделенным решением.



Юрий Захареев на чемпионате Европы по боксу 2022 года / фото IBA

Руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Павел Добрянский тогда выдвинул мнение о том, что произошло это из-за того, что спонсором турнира выступает именно российский "Газпром".

Позже в сентябре 2022 года на чемпионате Европы среди юниоров сборную Украины заставили выступать под нейтральным флагом. Не обошлось без влияния бывшего "регионала" Владимира Продивуса, который очень близок к Кремлеву.

Еще в конце 2021 года в украинском боксе произошел раскол. Тогда должны были состояться выборы президента Федерации бокса Украины. Эту должность с 2008 года занимал Владимир Продивус. 11 региональных центров бойкотировали эти выборы. И заявили о фальсификации. Следовательно, они решили провести свои выборы, где и избрали Кирилла Шевченко президентом. И именно он отмечен в реестре Министерства юстиции как президент Федерации бокса Украины.

IBA решила не признавать Кирилла Шевченко новым президентом Федерации бокса Украины, заявив о вмешательстве правительства в дела федерации. И приостановила деятельность ФБУ. IBA к тому времени признавала президентом именно Продивуса, который в той же IBA является вице-президентом. Фактически – приспешником Кремлева. Он сопровождает россиянина в его многочисленных поездках, с ним обнимается на сцене.

Но у юных украинских боксеров и боксерш оказалось достаточно достоинства, чтобы не выходить на соревнования под нейтральным флагом. Они устроили протест и отказались это делать. И покинули турнир.

И все это происходит тогда, когда украинские спортсмены и тренеры, в том числе боксеры, продолжают гибнуть от рук российских окупантов. При этом гибнут не только на фронте.

Тренера по боксу Алексея Джункивского российские оккупанты расстреляли в тренажерном зале в Ирпене еще в марте 2022 года.

В марте 2022 года в Мариуполе погиб и бывший боксер и судья Алексей Купырев. В его квартиру попал снаряд, выпущенный россиянами во время обстрелов города.

Тренер Михаил Кореновский погиб 14 января 2023 года в Днепре.. Он жил в многоэтажке, в которую попала российская ракета, полностью разрушив один из подъездов. Фото его уцелевшей желтой кухни из разрушенного дома облетела весь мир.

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И это те тренеры, которые не были на фронте. А сколько боксеров были вынуждены оставить любимое дело и взять в руки оружие, чтобы защищать свою Родину. И уже не вернутся в тренажерный зал и не выйдут на ринг.

Артём Моша, Максим Кагал, Виктор Понятенко, Олег Прудкий, Ярослав Рудич, Владимир Торогой, Юрий Иванович, Станислав Артеменко и другие. Они отдали свою жизнь за Украину. Хотя бы раз IBA вспомнила о погибших боксерах?

Сам Кремлев у себя в кабинете разместил карту России, на которой и оккупированный Крым. Федерация же бокса России активно помогает оккупационным войскам. И даже хвастается об этом в соцсетях.

Бокс могут окончательно исключить из Олимпийских игр

Международная боксерская ассоциация уже своими поступками привела к тому, что бокс временно исключили из программы Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Кроме того, за квалификационные боксерские турниры на Олимпиаду-2024 в Париже тоже будет отвечать МОК, а не IBA. Хотя не исключено, что бокс может остаться вне программы летних Олимпийских игр еще в 2024 году. Такое заявление было сделано в МОК в декабре 2022 года. Все из-за "Газпрома", а также игнорирования решения CAS.

"Недавний конгресс IBA еще раз показал, что организация не имеет подлинного интереса к боксу и боксерам, а заинтересована только в своей собственной силе. IBA хочет отвлечь внимание от собственных серьезных проблем управления, о чем МОК предупреждал еще в 2019 году. У них нет желания разобраться в реальных вопросах. Продление спонсорского контракта с "Газпромом" как единственным главным спонсором IBA усиливает беспокойство, которые МОК выражает снова и снова с 2019 года. Это подтверждает, что IBA будет продолжать зависеть от компании, в значительной степени контролируемой правительством России", – заявили в МОК.

В ответ в Международной боксерской ассоциации заявили, что МОК осуществляет "дискриминацию руководства и партнеров IBA по признаку гражданства, что прямо противоречит Олимпийской хартии и лишь подчеркивает проблему манипулирования спортсменами и спортом в геополитических целях". Фактически упрекнули МОК тем же аргументом, которым они пытаются вернуть российских спортсменов в международные соревнования.

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Сейчас разгорелся новый раунд противостояния между МОК и IBA. В феврале 2023 года Международная боксерская ассоциация обнародовала собственные правила отбора на Олимпиаду-2024. Там заявили, что предстоящие чемпионаты мира по боксу среди женщин (с 15 по 31 марта в индийском Нью-Дели) и мужчин (с 1 по 14 мая в узбекском Ташкенте) станут главной квалификацией к Олимпиаде-2024.

"IBA и боксерское сообщество не примут никакого квалификационного процесса для участия в Олимпиаде-2024, кроме следующего чемпионата мира по боксу среди женщин и мужчин, а также последнего квалификационного турнира, который состоится в мае 2024 года", – пригрозили в Международной боксерской ассоциации.

Однако несколько стран решили объявить бойкот чемпионату мира. Причина – допуск россиян и белорусов к соревнованиям под своими флагами. Первыми об этом объявили США. Далее к ним присоединились и другие страны – Польша, Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Чехия, Швеция, Канада и Швейцария. В Чехии заявили, что это "четкое сообщение о том, что мы не хотим Кремль в руководстве". Украина тоже присоединилась к этому бойкоту.

Это долгосрочная позиция, потому что главой международной ассоциации IBA является россиянин Умар Кремлев, очень тесно связанный с Владимиром Путиным. Там многое решается деньгами, за все платит "Газпром". Обычно они хотят, чтобы чемпионат мира считался более важным турниром, чем Олимпийские игры,

– заявил президент Чешской боксерской ассоциации Марек Шимак.

После этого в IBA не придумали ничего другого, как начать угрожать участникам бойкота.

В ответ в Международном олимпийском комитете решили напомнить, что еще в июне 2022 года МОК лишил IBA права проводить отбор на Олимпийские игры.

"IBA не будет участвовать в квалификации и турнире по боксу в Париже 2024 года. Единственная действительная система квалификации по боксу на Олимпиаду-2024 – одобренная Исполнительным комитетом МОК в сентябре 2022 года, опубликованная и распространенная среди НОК и национальных федераций бокса 6 декабря 2022 года", – говорится в заявлении МОК.

Для европейских стран первым отборочным турниром станут Европейские игры, которые пройдут в июне 2023 года. Также в 2024 году состоятся два мировых соревнования, которые IBA не администрирует.

Но вряд ли можно ожидать, что на этом противостояние IBA и МОК закончится. Особенно пока Международной боксерской ассоциацией руководит россиянин Умар Кремлев, а финансирует все "Газпром".

Удар по олимпийским перспективам Украины

Будущее исключение бокса из программы Олимпийских игр будет достаточно сильным ударом и по Украине. Ведь из 35 золотых наград, полученных украинцами на Олимпиадах, 4 были именно в боксе.

Олимпийскими чемпионами стали Владимир Кличко (Атланта-1996), Василий Ломаченко (Пекин-2008 и Лондон-2012) и Александр Усик. В общей сложности боксеры принесли 15 медалей в копилку сборной Украины за это время (больше только в легкой атлетике и борьбе). А из-за россиянина юные украинские боксеры могут остаться без Олимпиады.

Так, чемпионом мира по боксу в 2021 году стал Юрий Захареев, которому в то время было всего 19 лет. И он – один из претендентов на олимпийскую медаль в Париже-2024. Как и Александр Хижняк. В Токио-2020 он остановился в шаге от звания олимпийского чемпиона, уступив в финальном бою. Следовательно, решил не переходить в профессионалы, задержавшись в любительском боксе. Все ради того, чтобы осуществить свою мечту – стать олимпийским чемпионом.

Но смогут ли они выступить в Париже в 2024 году, если россиянин Кремлев и дальше будет уничтожать любительский бокс, что приведет к его исключению из программы Олимпиады-2024?