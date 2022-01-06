Джошуа: Я достаточно мотивирован
Британец подчеркнул, что в следующем поединке против украинца он исправит свои ошибки.
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Я достаточно мотивирован. Я тот человек, который привык смотреть на положительные моменты, но здесь нет ничего положительного. Мне нужно исправить ошибку, вот и все. Позвольте мне ничего не усложнять.
Я знаю, что я могу победить в реванше. Может быть, Усик тоже знает, что он может победить. Он думал об этом перед первым боем. Я тоже думал об этом перед первым боем, но он оказался лучше меня.
Джошуа заявил, что с нетерпением ждет противостояния против Александра. Он добавил, что озабочен поражением. По его словам, она придает ему сил.
Я вернусь, попробую что-нибудь сделать. Мы выйдем побеждать. Я с нетерпением жду этого поединка.
После своего первого поражения я не искал никаких оправданий, хотя у меня были причины.
"Я отбросил прошлую неудачу в сторону, но поражение в поединке с Усиком меня задевает, потому что я был готов на 100 процентов. Я вышел и проиграл сильнейшему в тот вечер сопернику, это больно. Но так я получил мотивацию на то, чтобы вытащить себя из положения, в котором я был убит ментально. Я дам отпор и реабилитируюсь", – сказал Джошуа.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- В конце сентября Усик сенсационно победил британского боксера и отобрал у него чемпионские титулы.
- Сразу после поражения Джошуа активировал опцию о реванше.
- Команда Александра подчеркнула, что хочет, чтобы следующий поединок между украинцем и британцем состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". Тем не менее, промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш точно не состоится в Украине.
- Еще один британский боксер Тайсон Фьюри заявил о своем желании выйти на ринг против Усика. Александр также отметил, что хотел бы встретиться с "Цыганским королем".
- Но WBC обязала Фьюри сразиться с официальным претендентом Диллианом Уайтом.
- Но недавно промоутер одиозного боксера Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсон не будет защищать титул в следующем поединке. Поскольку Диллан не завершил судебную тяжбу с WBC.
- По словам промоутера Усика, Джошуа готов отступить от немедленного реванша с украинцем. Однако британцу необходима гарантия, что предстоящее его сражение состоится с победителем.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о предварительных деталях предстоящего реванша между Усиком и британским боксером. Он отметил, что поединок может пройти уже в апреле.