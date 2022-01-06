Джошуа: Я достаточно мотивирован

Британец подчеркнул, что в следующем поединке против украинца он исправит свои ошибки.

Кстати Бой Усик – Фьюри самый ожидаемый в 2022 году

Я достаточно мотивирован. Я тот человек, который привык смотреть на положительные моменты, но здесь нет ничего положительного. Мне нужно исправить ошибку, вот и все. Позвольте мне ничего не усложнять.

Я знаю, что я могу победить в реванше. Может быть, Усик тоже знает, что он может победить. Он думал об этом перед первым боем. Я тоже думал об этом перед первым боем, но он оказался лучше меня.

Джошуа заявил, что с нетерпением ждет противостояния против Александра. Он добавил, что озабочен поражением. По его словам, она придает ему сил.

Я вернусь, попробую что-нибудь сделать. Мы выйдем побеждать. Я с нетерпением жду этого поединка.

После своего первого поражения я не искал никаких оправданий, хотя у меня были причины.

"Я отбросил прошлую неудачу в сторону, но поражение в поединке с Усиком меня задевает, потому что я был готов на 100 процентов. Я вышел и проиграл сильнейшему в тот вечер сопернику, это больно. Но так я получил мотивацию на то, чтобы вытащить себя из положения, в котором я был убит ментально. Я дам отпор и реабилитируюсь", – сказал Джошуа.

Усик – Джошуа: что известно о реванше