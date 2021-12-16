Рассматривают страны Среднего Востока

Хирн отметил, что все же украинец встретится сначала с Джошуа. Поскольку WBC обязала Тайсона Фьюри сразиться с официальным претендентом.

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То, что WBC санкционировала бой Фьюри – Уайт, положило конец слухам о том, что Джошуа отойдет в сторону и даст провести поединок Усик – Фьюри,

– подчеркнул промоутер.

Эдди Хирн отметил, что получает предложения от стран Среднего Востока.

"Ищем место, где должен пройти реванш Усик – Джошуа. Сейчас проходят встречи в Саудовской Аравии и других странах Среднего Востока, чтобы получить самые выгодные условия", – добавил Хирн.

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