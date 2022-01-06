Джошуа: Я досить вмотивований

Британець наголосив, що у наступному поєдинку проти українця він виправить свої помилки.

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Я досить вмотивований. Я та людина, яка звикла дивитись на позитивні моменти, але тут немає нічого позитивного. Мені потрібно виправити помилки, от і все. Дозвольте мені нічого не ускладнювати.

Я знаю, що можу перемогти у реванші. Можливо, Усик теж знає, що він може перемогти. Він думав про це перед першим боєм. Я теж думав про це перед першим боєм, але він виявився кращим за мене.

Джошуа заявив, що з нетерпінням чекає протистояння проти Олександра. Він додав, що стурбований поразкою. За його словами, вона додає йому сили.

Я повернуся, спробую щось зробити. Ми вийдемо перемагати. Я з нетерпінням чекаю на цей поєдинок.

Після своєї першої поразки я не шукав жодних виправдань, хоч у мене були причин.

"Я відкинув минулу невдачу убік, але поразка в поєдинку з Усиком мене зачіпає, бо я був готовий на 100 відсотків. Я вийшов і програв сильнішому того вечора супернику, це боляче. Але так я отримав мотивацію на те, щоб витягти себе зі становища, в якому я був убитий ментально. Я дам відсіч і реабілітуюсь", – сказав Джошуа.

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