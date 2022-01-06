Джошуа: Я досить вмотивований
Британець наголосив, що у наступному поєдинку проти українця він виправить свої помилки.
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Я досить вмотивований. Я та людина, яка звикла дивитись на позитивні моменти, але тут немає нічого позитивного. Мені потрібно виправити помилки, от і все. Дозвольте мені нічого не ускладнювати.
Я знаю, що можу перемогти у реванші. Можливо, Усик теж знає, що він може перемогти. Він думав про це перед першим боєм. Я теж думав про це перед першим боєм, але він виявився кращим за мене.
Джошуа заявив, що з нетерпінням чекає протистояння проти Олександра. Він додав, що стурбований поразкою. За його словами, вона додає йому сили.
Я повернуся, спробую щось зробити. Ми вийдемо перемагати. Я з нетерпінням чекаю на цей поєдинок.
Після своєї першої поразки я не шукав жодних виправдань, хоч у мене були причин.
"Я відкинув минулу невдачу убік, але поразка в поєдинку з Усиком мене зачіпає, бо я був готовий на 100 відсотків. Я вийшов і програв сильнішому того вечора супернику, це боляче. Але так я отримав мотивацію на те, щоб витягти себе зі становища, в якому я був убитий ментально. Я дам відсіч і реабілітуюсь", – сказав Джошуа.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Наприкінці вересня Усик сенсаційно переміг британського боксера та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Відразу після поразки Джошуа активував опцію про реванш.
- Команда Олександра наголосила, що хоче, аби наступний двобій між українцем та британцем відбувся в Києві на НСК "Олімпійський". Проте промоутер Едді Хірн заявив, що реванш точно не відбудеться в Україні.
- Ще один британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив про своє бажання вийти на ринг проти Усика. Олександр також зазначив, що хотів би зустрітися з "Циганським королем".
- Але WBC зобов'язала Ф'юрі битися з офіційним претендентом Ділліаном Уайтом.
- Та нещодавно промоутер одіозного боксера Френк Воррен заявив, що Тайсон не захищатиме титул у наступному поєдинку. Оскільки Діллан не завершив судову тяганину з WBC.
- За словами промоутера Усика, Джошуа готовий відступити від негайного реваншу з українцем. Проте британцеві необхідна гарантія, що майбутній його бій відбудеться з переможцем.
- Промоутер Джошуа Едді Хірн розповів про попередні деталі майбутнього реваншу між Усиком та британським боксером. Він зазначив, що поєдинок може відбутися вже у квітні.