Усик и Фьюри могут определить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Украинец держит титулы WBO, WBA, IBF. А у Фьюри – пояс WBC.
Это интересно Бои Усика и Ломаченко вошли в топ-10 самых ожидаемых поединков 2022 года
Впервые в тяжелом весе боксеры могут встретиться сразу за четыре титула. Ранее, когда не было пояса WBO, абсолютными чемпионами удалось стать Майку Тайсону и Ленноксу Льюису.
Но чтобы бой Усик – Фьюри состоялся, обоим боксерам следует победить в промежуточных поединках. Украинец должен дать реванш Энтони Джошуа, а Фьюри – провести защиту титула WBC.
Самые ожидаемые бои по версии ESPN
1. Тайсон Фьюри – Александр Усик
2. Сауль Альварес – Геннадий Головкин
3. Теренс Кроуфорд – Эррол Спенс
4. Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер
5. Джордж Камбосос-младший – Дэвин Хейни
6. Райан Гарсия – Джервонта Дэвис
7. Давид Бенавидес – Джермалл Чарло
Самые ожидаемые бои по версии ESPN / Фото из инстаграма ESPN