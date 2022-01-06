Усик и Фьюри могут определить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Украинец держит титулы WBO, WBA, IBF. А у Фьюри – пояс WBC.

Это интересно Бои Усика и Ломаченко вошли в топ-10 самых ожидаемых поединков 2022 года

Впервые в тяжелом весе боксеры могут встретиться сразу за четыре титула. Ранее, когда не было пояса WBO, абсолютными чемпионами удалось стать Майку Тайсону и Ленноксу Льюису.

Но чтобы бой Усик – Фьюри состоялся, обоим боксерам следует победить в промежуточных поединках. Украинец должен дать реванш Энтони Джошуа, а Фьюри – провести защиту титула WBC.

Самые ожидаемые бои по версии ESPN

1. Тайсон Фьюри – Александр Усик

2. Сауль Альварес – Геннадий Головкин

3. Теренс Кроуфорд – Эррол Спенс

4. Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер

5. Джордж Камбосос-младший – Дэвин Хейни

6. Райан Гарсия – Джервонта Дэвис

7. Давид Бенавидес – Джермалл Чарло



Самые ожидаемые бои по версии ESPN / Фото из инстаграма ESPN