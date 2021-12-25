Хирн: апрель – самая реалистичная дата

Промоутер британца назвал возможную дату повторного поединка и место встречи боксеров. Уже весной может состояться реванш.

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Апрель – самая реалистичная дата для этого боя, но мы еще не определились с местом. У нас есть предложения со всего мира, но я думаю, что лучший вариант – Великобритания,

– сказал Хирн.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing отметил, что уже после Рождества должны состояться переговоры с представителем Усика Александром Красюком.

Также промоутер отметил, что Джошуа не рассматривает вариант с отказом от повторного поединка с Александром, чтобы затем выйти на ринг против победителя боя между Усиком и Тайсоном Фьюри.

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