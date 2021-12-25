Хирн: апрель – самая реалистичная дата
Промоутер британца назвал возможную дату повторного поединка и место встречи боксеров. Уже весной может состояться реванш.
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Апрель – самая реалистичная дата для этого боя, но мы еще не определились с местом. У нас есть предложения со всего мира, но я думаю, что лучший вариант – Великобритания,
– сказал Хирн.
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing отметил, что уже после Рождества должны состояться переговоры с представителем Усика Александром Красюком.
Также промоутер отметил, что Джошуа не рассматривает вариант с отказом от повторного поединка с Александром, чтобы затем выйти на ринг против победителя боя между Усиком и Тайсоном Фьюри.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- В сентябре украинский боксер сенсационно победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- Сразу после поражения британец активировал опцию о реванше.
- Усик неоднократно подчеркивал, что хотел бы выйти на ринг при поддержке родных трибун. Однако промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш точно не состоится в Украине.
- Неожиданно появился еще один претендент на бой против украинца. Тайсон Фьюри заявил о своем желании выйти на ринг против Александра. Сам же украинец отметил, что тоже хотел бы попробовать свои силы против британца.
- Но WBC обязала Фьюри сразиться с официальным претендентом Диллианом Уайтом.
- Но недавно промоутер одиозного боксера Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсон не будет защищать титул в следующем поединке. Поскольку Диллиан не завершил судебную тяжбу с WBC.