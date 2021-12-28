Красюк: Джошуа готов сделать шаг в сторону

По словам промоутера, Тайсон Фьюри и Александр Усик стремятся встретиться в следующем поединке. Он уверяет, что даже Джошуа готов пойти на уступки.

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Разговоры о поединке Усик – Фьюри имеют очень серьезную подоплеку. Сегодня этот бой хочет Фьюри. Этот поединок хотят промоутеры Фьюри и его менеджеры. Этот бой хочет Усик, хотят его промоутеры и менеджеры. Энтони Джошуа не против, чтобы этот поединок состоялся, как и его промоутеры,

– сказал специалист.

Однако Красюк отметил, вероятнее всего, что Усик в следующем поединке выйдет на ринг против Энтони.

"Джошуа готов сделать шаг в сторону только при гарантии, что он следующий поединок проводит с победителем. Ни один человек на планете Земля не сможет это гарантировать с судебным иском Диллиана Уайта. Поэтому я считаю, что наиболее вероятным на сегодня является бой Фьюри-Уайт и реванш Джошуа – Усик", – заявил промоутер.

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