Красюк: Джошуа готов сделать шаг в сторону
По словам промоутера, Тайсон Фьюри и Александр Усик стремятся встретиться в следующем поединке. Он уверяет, что даже Джошуа готов пойти на уступки.
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Разговоры о поединке Усик – Фьюри имеют очень серьезную подоплеку. Сегодня этот бой хочет Фьюри. Этот поединок хотят промоутеры Фьюри и его менеджеры. Этот бой хочет Усик, хотят его промоутеры и менеджеры. Энтони Джошуа не против, чтобы этот поединок состоялся, как и его промоутеры,
– сказал специалист.
Однако Красюк отметил, вероятнее всего, что Усик в следующем поединке выйдет на ринг против Энтони.
"Джошуа готов сделать шаг в сторону только при гарантии, что он следующий поединок проводит с победителем. Ни один человек на планете Земля не сможет это гарантировать с судебным иском Диллиана Уайта. Поэтому я считаю, что наиболее вероятным на сегодня является бой Фьюри-Уайт и реванш Джошуа – Усик", – заявил промоутер.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- В конце сентября Усик сенсационно победил британского боксера и отобрал у него чемпионские титулы.
- Сразу после поражения Джошуа активировал опцию о реванше.
- Команда Александра подчеркнула, что хочет, чтобы следующий поединок между украинцем и британцем состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". Однако промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш точно не состоится в Украине.
- Еще один британский боксер Тайсон Фьюри заявил о своем желании выйти на ринг против Усика. Александр также отметил, что хотел бы встретиться с "Цыганским королем".
- Но WBC обязала Фьюри сразиться с официальным претендентом Диллианом Уайтом.
- Но недавно промоутер одиозного боксера Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсон не будет защищать титул в следующем поединке. Поскольку Диллан не завершил судебную тяжбу с WBC.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о предыдущих деталях предстоящего реванша между Усиком и британским боксером. Он отметил, что поединок может состояться уже в апреле.