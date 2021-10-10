Реваншу быть
Джошуа попытается отобрать чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO, которые у него отобрал Александр Усик. По словам британского промоутера Эдди Хирна, Джошуа уже официально активировал прописанный в контракте пункт о реванше.
Кстати Джошуа готов провести реванш с Усиком в Киеве
Интересно, что в случае поражения в первом поединке такой возможности у Усика бы не было.
Джошуа уже приступил к тренировкам. Он активировал прописанный пункт о реванше и мы увидим второй его бой с Усиком весной. Джошуа хочет скорее вернуться в игру,
– заявил Хирн.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- Джошуа заговорил о реванше еще до объявления результатов первого боя. Британец уже почувствовал, что потерпел поражение. Об этом он заявил Усику, который подошел к нему на ринге.
- Усик стал победителем по единогласному решению судей.
- Александр и его команда хотят привезти шоу в Украину. Хирн заявил, что такой вариант маловероятен, но не отрицал, что киевляне таки смогут воочию увидеть второй бой между их земляком и Джошуа.
- Британский боксер не против побоксировать в Киеве на НСК "Олимпийский".
- Промоутер Александр Красюк рассказал, что после подписания соглашения первого боя Усик обрадовался, что сможет побить Энтони дважды, мило назвав британца Антохой.