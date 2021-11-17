Фьюри хочет встретиться с Усиком

Промоутер британца Боб Арум рассказал, что Тайсон Фьюри пока не планирует проводить обязательную защиту титула WBC против Диллиана Уайта из-за судебной тяжбы,

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"Команда Уайта инициировала арбитражное разбирательство против WBC. Совет заявил, что не предоставит Уайту статус обязательного претендента, пока не завершится арбитраж. В конце концов, Фьюри может провести бой с Уайтом, но это произойдет без требования WBC", – сказал Арум.

Также он сказал, что сейчас главной целью Фьюри стал поединок против Усика за звание абсолютного чемпиона мира. В команде британца надеются, что Энтони Джошуа откажется от реванша.

Мы хотели бы организовать бой Фьюри и Усика. Этот бой позволит совместить титулы раз и навсегда. Джошуа сможет провести бой с абсолютным чемпионом. Бой с Усиком – то, чего хочет Тайсон,

– подчеркнул промоутер.

Усик – Джошуа: что известно о поединке

Александр Усик 25 сентября сенсационно победил британца Джошуа, отобрав у него чемпионские титулы.

Энтони долго не ждал и воспользовался возможностью реванша в противостоянии с украинцем.

Усик заявил, что хотел, чтобы реванш состоялся при поддержке родных трибун, на НСК "Олимпийский".

Недавно промоутер Усика назвал три возможных места проведения реванша с Джошуа. Не исключение, что поединок состоится в Украине.

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