Фьюри хочет встретиться с Усиком
Промоутер британца Боб Арум рассказал, что Тайсон Фьюри пока не планирует проводить обязательную защиту титула WBC против Диллиана Уайта из-за судебной тяжбы,
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"Команда Уайта инициировала арбитражное разбирательство против WBC. Совет заявил, что не предоставит Уайту статус обязательного претендента, пока не завершится арбитраж. В конце концов, Фьюри может провести бой с Уайтом, но это произойдет без требования WBC", – сказал Арум.
Также он сказал, что сейчас главной целью Фьюри стал поединок против Усика за звание абсолютного чемпиона мира. В команде британца надеются, что Энтони Джошуа откажется от реванша.
Мы хотели бы организовать бой Фьюри и Усика. Этот бой позволит совместить титулы раз и навсегда. Джошуа сможет провести бой с абсолютным чемпионом. Бой с Усиком – то, чего хочет Тайсон,
– подчеркнул промоутер.
Усик – Джошуа: что известно о поединке
- Александр Усик 25 сентября сенсационно победил британца Джошуа, отобрав у него чемпионские титулы.
- Энтони долго не ждал и воспользовался возможностью реванша в противостоянии с украинцем.
- Усик заявил, что хотел, чтобы реванш состоялся при поддержке родных трибун, на НСК "Олимпийский".
- Недавно промоутер Усика назвал три возможных места проведения реванша с Джошуа. Не исключение, что поединок состоится в Украине.
Фьюри в фантастическом поединке нокаутировал Уайлдера
- Фьюри в третий раз встретился с Деонтеем Уайлдером, на этот раз он нокаутировал американца.
- Однако поединок для британца был не легким. Бой мог закончиться еще на самом экваторе, Фьюри едва не сломал ногу.
- Отец британского боксера рассказал, что сын был не готов к этому поединку, поскольку у него были проблемы с локтями.
- Фьюри перенес сложную операцию после боя с Уайлдером, которая длилась шесть часов.
- После победы Тайсона промоутеры начали говорить о бое Усика с британцем за звание абсолютного чемпиона мира.
- Украинец признался, что ждет этого противостояния.