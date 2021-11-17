Фьюри хочет встретиться с Усиком

Промоутер британца Боб Арум рассказал, что Тайсон Фьюри пока не планирует проводить обязательную защиту титула WBC против Диллиана Уайта из-за судебной тяжбы,

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"Команда Уайта инициировала арбитражное разбирательство против WBC. Совет заявил, что не предоставит Уайту статус обязательного претендента, пока не завершится арбитраж. В конце концов, Фьюри может провести бой с Уайтом, но это произойдет без требования WBC", – сказал Арум.

Также он сказал, что сейчас главной целью Фьюри стал поединок против Усика за звание абсолютного чемпиона мира. В команде британца надеются, что Энтони Джошуа откажется от реванша.

Мы хотели бы организовать бой Фьюри и Усика. Этот бой позволит совместить титулы раз и навсегда. Джошуа сможет провести бой с абсолютным чемпионом. Бой с Усиком – то, чего хочет Тайсон,
– подчеркнул промоутер.

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Фьюри в фантастическом поединке нокаутировал Уайлдера

  • Фьюри в третий раз встретился с Деонтеем Уайлдером, на этот раз он нокаутировал американца.
  • Однако поединок для британца был не легким. Бой мог закончиться еще на самом экваторе, Фьюри едва не сломал ногу.
  • Отец британского боксера рассказал, что сын был не готов к этому поединку, поскольку у него были проблемы с локтями.
  • Фьюри перенес сложную операцию после боя с Уайлдером, которая длилась шесть часов.
  • После победы Тайсона промоутеры начали говорить о бое Усика с британцем за звание абсолютного чемпиона мира.
  • Украинец признался, что ждет этого противостояния.