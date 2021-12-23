На 2021 год возлагали немало надежд – Европа и Южная Америка проводили свои континентальные чемпионаты по футболу, весь мир готовился к Олимпиаде в Токио. Хотя все это – с карантинными ограничениями.

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Футбольная Суперлига

Но первый скандал возник не там, где ожидалось. 18 апреля 12 клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Это должен был стать турнир в противовес Лиге чемпионов. И организовали его топовые клубы Испании (Реал, Барселона, Атлетико), Англии (Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэм, Арсенал, Манчестер Сити, Ливерпуль) и Италии (Интер, Милан, Ювентус).

Всего же в турнире должно было выступить 20 клубов. При этом 15 из них – на постоянной основе.

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Но такое решение встретило безумное давление со стороны УЕФА, а впоследствии – и болельщиков. Уже через два дня о своем решении выйти из Суперлиги заявили все английские клубы, через день к ним присоединились Милан, Интер и Атлетико.

УЕФА в отношении этих клубов ввело наказание, лишив их части призовых. Но из еврокубков никого из них не выгнали.

Несмотря на выход 9 из 12 клубов, президент Реала Флорентино Перес убеждает, что идея Суперлиги жива.

Психические проблемы спортсменов и недовольная Россия

Олимпиада в Токио прошла без иностранных зрителей на трибунах. Но приковала к себе внимание со всего мира.

Сначала много обсуждали Симону Байлз. В 2016 году в Токио она выиграла четыре золотые медали. Поэтому в Токио планировала пополнить свой медальный запас. Но не удалось. После неудачи в опорном прыжке, спортсменка не вышла на следующие упражнения. Сперва причиной назвали травму, но впоследствии сама спортсменка это опровергла, заявив о психологических проблемах. И вышла лишь в финале последней упражнения на бревне, где завоевала бронзовую медаль.

Эта ситуация заставила детальнее отнестись к психологическому состоянию спортсменов, ведь во время крупных турниров они находятся под значительным давлением.

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Для примера, украинская прыгунья с шестом Марина Килипко после своего выступления расплакалась в прямом эфире. Но это тоже не были слезы счастья. Причиной для этого стало то, что рядом с ней не было тренера, который бы помог ей лучше подготовиться к выступлению уже в Токио.

Но в конце Олимпиады все скандальное внимание на себя "перетянула" Россия. Уже из-за поражения в художественной гимнастике в абсолютном первенстве. Здесь победу одержала Линой Ашрам из Израиля, которая обошла россиянку Дину Аверину.

В России были убеждены, что их специально осудили. И любые попытки доказать обратное наталкивались на угрозы. Угрозы получили и судьи, работавшие в финале.

Потерянная медаль Малайзии

После Олимпиады наступило время Паралимпиады. И тут без скандала тоже не обошлось, к которому оказалась привлечена и Украина.

Украина завоевала золотую медаль в толкании ядра. Ее завоевал Максим Коваль. Но не он показал лучший результат. Мухаммад Зияд Золкефли толкнул ядро на 17,94 метра, установив мировой рекорд. Но оказалось, что еще до начала его выступления, Украина и еще несколько стран подали протест. Поэтому результат Золкефли, а также эквадорца Хорди Патрисио Конго Вилалби и австралийца Тодда Ходжетса были аннулированы.

Такое решение вызвало шквал критики со стороны Малайзии. Ведь Золкефли там считается чуть ли не национальным героем. Кроме того, это произошло 31 августа, когда в стране отмечают Независимость от Великобритании.

Жители Малайзии оскорбительными комментариями "завалили" страницы организаторов Паралимпиады, МОК, НОК Украины, а также фейсбук-страницу редакции Спорт 24.

Исчезла китайская теннисистка

15 ноября китайская теннисистка Пэн Шуай заявила об изнасиловании со стороны высокопоставленного чиновника – бывшего вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гаоли. После этого связь со спортсменкой пропала. А в китайском государственном телеканале опубликовали якобы письмо от теннисистки, где она опровергала свои слова.

Делом занялись в WTA, впоследствии подключился и МОК. Им удалось выйти на связь с Пэн Шуай, но ясности в деле было очень мало.

Закончилось все тем, что Китай потерял все теннисные турниры среди женщин.

Левандовски снова без "Золотого мяча"

На фоне предыдущих скандалов ситуация с вручением "Золотого мяча" не выглядит такой уж критичной. В 2021 году France Football таки провел церемонию, где победу одержал Лионель Месси. Это его уже седьмой "Золотой мяч". В голосовании он обошел Роберта Левандовски.

Стоит напомнить, что в голосовании за "Золотой мяч" участвуют по одному журналистку от каждой европейской страны, а также все страны, чьи сборные хотя бы раз были представлены на чемпионате мира по футболу.

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Дипломатический бойкот Олимпиады

Концовка 2021 года "подарила" еще одно скандальное событие, последствия которого будут ощущаться в 2022 году. Речь идет о дипломатическом бойкоте со стороны США, Великобритании Австралии и Канады зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Причиной такого решения стало нарушение прав человека в Китае – преследование уйгуров, подавление демократических движений в Гонконге, совершение военной агрессии против Тайваня.

При этом дипломатический бойкот никаким образом не повлияет на выступление спортсменов из этих стран на Олимпиаде-2022. Они, как и планировалось, выступят в Пекине. Но в Китай не отправится ни один официальный представитель из этих стран.

В Китае уже пообещали дать "адекватный" ответ на такое решение.