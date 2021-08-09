В финале индивидуального многоборья в художественной гимнастике победу неожиданно для всех получила Линой Ашрам из Израиля. Представительница ОКР Дина Аверина стала только второй.

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В России с таким решением были не согласны, и решили подать протест. Но ничего не добились.

Зато подняли скандал в соцсетях. Олимпийский комитет России решил сыграть на эмоциях болельщиков после поражения. И решил опубликовать имена арбитров, которые работали на финале, назвав их "людьми, благодаря которым весь мир увидел слезы боли Авериной". Среди четырех арбитров, имена которых были опубликованы, и украинка Наталья Еремина.

Как арбитры судят художественную гимнастику? Судейская бригада состоит из 15 человек. Четверо из них оценивают сложность программы. Двое оценивают артистизм, еще шестеро – технику. Трое судей следят за линиями и временем.

Имена арбитров подхватили сразу российские СМИ. И подали эту информацию с соответствующими акцентами.



Заголовки российских СМИ относительно судей финала Олимпиады по художественной гимнастике / Скриншот

Российские болельщики по своему поняли сообщение Олимпийского комитета России. И просто завалили негативными комментариями страницы арбитров, которые смогли найти. Поэтому части из них пришлось закрыть свои страницы из-за этого. Издание ONE пишет, что в некоторых случаях дело дошло и до угроз.