Правила голосования

В голосовании за "Золотой мяч" голосуют спортивные журналисты со всего мира. В 2021 году таких – 170. Каждый из них должен отдать голоса за пятерых футболистов из 30, список которых до этого составляет издание France Football. Футболист на первом месте в итоге получал шесть баллов, на втором – четыре, на третьем – три, на четвертом – два, и на пятом – один.

До 24 октября все журналисты должны были отправить свой список лучших футболистов. Кто победил – они не знали до официальной церемонии 29 ноября.

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За кого отдал голоса Линник

Украину в голосовании представлял журналист Игорь Линник. Делает он это с 2002 года. Издание France Football как раз выбирает журналистов в каждой стране.

Победитель Лионель Месси не попал в пятерку от украинского журналиста. Следовательно, от Украины не получил ни одного очка. На первое место он поставил польского нападающего Роберта Левандовского, который в итоге стал лишь вторым в общем голосовании. В целом же в списке сразу три итальянца – именно их сборная победила на Евро-2020.