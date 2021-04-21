Началось все с того, что решили приостановить свое участие в турнире английские клубы. Напомним, они составляли половину из участников Суперлиги.

Достойно внимания Суперлига: станет ли закрытый элитный турнир причиной для упадка футбола в Европе

Первым, кто решил покинуть Суперлигу, стал Челси. Однако "аристократы" последними из английских клубов объявили об этом официально. До этого это сделали в Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Арсенал и Тоттенхэме. Руководство "канониров" выступило с обращением к болельщикам, в котором попросило прощения за эту ситуацию.

Британские СМИ пишут, что причиной для выхода английских клубов стало давление на них от руководства местных футбольных властей. Там им пригрозили дисквалификацией из всех национальных турниров.

Поэтому в турнире пока официально осталось шесть клубов – испанские Реал, Барселона и Атлетико, а также итальянские Ювентус, Милан и Интер. Хотя насчет Интера тоже есть вопросы. Официально клуб пока не делал заявлений по поводу выхода из турнира. Однако журналист Фабрицио Романо заявил, что Интер решил отказаться от участия в Суперлиге. На очереди – Милан.

Что касается Барселоны, то он этого клуба пока официальных заявлений не было. Но президент клуба заявил, что решение об участии в Суперлиге должны утвердить болельщики.

Официальный сайт Суперлиги и твиттер не дают пока никакой информации. Однако обращение организаторов Суперлиги получили СМИ.

"Несмотря на объявленный уход английских клубов, которые вынуждены принимать такие решения из-за давления на них, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и правилам, как это было продемонстрировано сегодня решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц. Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы пересмотрим соответствующие шаги для изменения формы проекта, всегда имея в виду наши цели – предложить болельщикам лучшие возможности, одновременно увеличивая платежи солидарности для всего футбольного сообщества", – говорится в заявлении.