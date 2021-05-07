Команды и УЕФА подписали так называемую "Декларацию об обязательствах клубов", где среди прочего были указаны и штрафы за участие в Суперлиге. Команды обязаны оплатить 15 миллионов евро пожертвования "как жест доброй воли". Эти деньги в УЕФА пообещали использовать на развитие детского, молодежного и массового футбола.
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Кроме того, с команд будет взыскано 5% от дохода, который бы они должны были получить за участие в соревнованиях УЕФА в течение сезона.
Также клубы могут быть оштрафованы на 100 миллионов евро, если они еще раз попытаются сыграть в несанкционированном УЕФА турнире.
Стоит отметить, что речь идет лишь о девяти клубах, которые публично отказались от участия в Суперлиге – английских Манчестер Сити, Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэме, испанскому Атлетико и итальянских Милане и Интере.
В отношении еще трех клубов – испанских Реала и Барселоны, а также итальянского Ювентуса, то их дело будет передано в компетентные дисциплинарные органы УЕФА.
Что известно о Суперлиге
- Вечером, 12 апреля, 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Главным инициатором выступили президент Реала Флорентино Перес и владелец Ювентуса Андреа Аньелли. Всего в турнире должны были бы принять участие 20 команд – 15 на постоянной основе (к клубам-учредителям должны были присоединиться еще три команды) и пять, которые бы менялись каждый сезон.
- Команды планировали остаться выступать в своих национальных чемпионатах, но отказаться от участия в еврокубках. Поэтому Суперлига должна была стать конкурентом Лиги чемпионов.
- УЕФА сразу пригрозила клубам и футболистам санкциями. А фанаты вышли с протестами.
- Уже через два дня на фоне общего неприятия, все английские клубы заявили о выходе из проекта Суперлиги. Впоследствии, о своем отказе от участия объявили Атлетико, Интер и Милан.