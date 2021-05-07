Команды и УЕФА подписали так называемую "Декларацию об обязательствах клубов", где среди прочего были указаны и штрафы за участие в Суперлиге. Команды обязаны оплатить 15 миллионов евро пожертвования "как жест доброй воли". Эти деньги в УЕФА пообещали использовать на развитие детского, молодежного и массового футбола.

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Кроме того, с команд будет взыскано 5% от дохода, который бы они должны были получить за участие в соревнованиях УЕФА в течение сезона.

Также клубы могут быть оштрафованы на 100 миллионов евро, если они еще раз попытаются сыграть в несанкционированном УЕФА турнире.

Стоит отметить, что речь идет лишь о девяти клубах, которые публично отказались от участия в Суперлиге – английских Манчестер Сити, Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэме, испанскому Атлетико и итальянских Милане и Интере.

В отношении еще трех клубов – испанских Реала и Барселоны, а также итальянского Ювентуса, то их дело будет передано в компетентные дисциплинарные органы УЕФА.

Что известно о Суперлиге