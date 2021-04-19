Объявить решение о создании Суперлиги европейские клубы решили в воскресенье не просто так. Потому что уже в понедельник, 19 апреля, должно состояться заседание УЕФА, на котором должны представить реформу Лиги чемпионов. И на изменение главного клубного турнира Европы пошли как раз под давлением "мятежников".

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Кто выступил за создание Суперлиги

Официально известно о 12 клубах, которые выступили за создание нового турнира. Это шесть английских команд: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Челси и Арсенал, а также по три испанских и итальянских команды – Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан.

Идейным вдохновителем этого турнира является президент Реала Флорентино Перес. Именно он и станет новым президентом Суперлиги. Его заместителями будут владелец Арсенала Стэн Кронке и президент Ювентуса Андреа Аньелли. Последний возглавлял Ассоциацию европейских клубов, но за день до создания Суперлиги покинул ее.

В целом в турнире будут участвовать 20 команд. Среди них 15 – на постоянной основе. Это так называемые команды-основатели. Какие еще три клуба займут эти места (дополнительно к уже 12 названным) – пока неизвестно. Еще 5 команд будут меняться.

Среди команд, которые могли быть среди учредителей, в СМИ писали о Баварии и ПСЖ. Но ни одного немецкого и французского клуба пока нет. Это может быть связано с тем, что оба клуба учли риски. Кроме того, владелец ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи в хороших отношениях с президентом УЕФА Александером Чеферином, а его компания beIN Media Group является официальным вещателем Лиги чемпионов.

Формат турнира

В общем планируется участие 20 команд, которые будут разбиты на две группы. Каждая команда проведет матчи с соперником дома и на выезде. Поэтому на групповом турнире каждый клуб сыграет 18 матчей.

Первые три команды из каждой группы выходят в четвертьфинал. Команды, которые займут четвертые и пятые места, разыграют между собой дополнительные места в четвертьфинале.

Старт турнира запланирован на август. Матчи плей-офф будут состоять из двух матчей. Финал – только из одного на нейтральном поле.

Матчи планируют проводить посреди недели, когда есть слот для игр Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Деньги

Главная причина создания такого турнира – деньги. Топовые клубы хотят зарабатывать больше. И видят возможность это сделать именно в Суперлиге. Так как 15 клубов-учредителей получат 3,1 миллиарда фунтов (от 89 до 310 миллионов фунтов) на развитие. Средства можно будет потратить на стадионы, тренировочные базы или для возмещения убытков, связанных с проведением матчей при пустых трибунах.

Что касается распределения доходов от трансляции, то там тоже будет довольно непростая схема:

32,5% доходов поделят между 15 клубами-учредителями;

32,5% – между всеми 20 клубами-участниками;

20% – в зависимости от результатов команды в турнире;

15% – в зависимости от рейтингов трансляции матчей команд.

Реакция УЕФА и национальных чемпионатов

Такое заявление вызвало возмущение в УЕФА. Там пригрозили всем клубам, которые будут участвовать в Суперлиге, исключить их из национальных соревнований. Также была версия, что футболистам этих клубов запретят выступать за свои сборные, потому что эти матчи проходят под эгидой УЕФА и ФИФА.

Хотя все клубы, которые выступили за создание Суперлиги, планировали и дальше выступать в национальных чемпионатах. Так как игры Суперлиги должны проходить посреди недели, а внутренние соревнования – на выходных.

Но национальные чемпионаты Англии, Испании и Италии тоже высказались против. Они совместно с УЕФА высказали свою позицию.

"Мы хотим подчеркнуть, что если это произойдет, то мы не прекратим общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время, как обществу больше чем когда-либо нужна солидарность. Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех юридических и спортивных уровнях, чтобы предотвратить его. Футбол базируется на открытых соревнованиях и спортивном принципе, и никак иначе", – говорится в заявлении.

Пока УЕФА и чемпионаты планируют свои дальнейшие действия. СМИ сообщают о возможности того, что УЕФА отложит проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. В полуфинале ЛЧ сыграют как раз три "мятежника" – Реал, Челси и МанСити, а также ПСЖ. В Лиге Европы борьбу за турнир продолжают Манчестер Юнайтед и Арсенал, которым будут противостоять Рома и Вильярреал соответственно.