Торжествовала в личном многоборье представительница Израиля Линой Ашрам. Она обошла лидеров сборной ОКР – сестер Дину и Арину Авериных.

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Дина Аверина – вторая, ее сестра – вне пьедестала

Дине Авериной удалось зацепиться за "серебро". Третьей стала представительница Беларуси Алина Горносько. Именно белоруска подвинула Арину Аверину с третьей позиции на четвертую.

Арина Аверина говорит, что не будет продолжать карьеру

Аверина очень обиделась, оставшись без медали. 22-летняя гимнастка даже заявила, что не будет продолжать спортивную карьеру. Обрушилась с критикой на судейство и серебряный призер Олимпийских игр. Дина Аверина, пишет ТАСС, сказала, что не поняла оценок.

Я сразу же поняла, что мне не поставят оценки выше, чем у Ашрам, чуда не случилось, к сожалению. Нужно успокоиться и подумать. Я расстроена и обижена,

– заявила Аверина.



Дина Аверина разочарована судейством / Getty Images

Обратите внимание! На последнем этапе – упражнениях с лентой Арина Аверина потерпела провал. Ее лента просто вылетела за пределы ковра. Аверина взяла запасной предмет. Теряли ленту и Линой Ашрам, и Алина Горносько. Однако ошибки Ашрам не были столь значительными – согласно решению судей.

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В России судей назвали "настоящими бандитами"

Решили не обращать внимания на ошибки своих спортсменок в России. Выгоднее, конечно, сетовать на судей. Известная тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала судей "настоящими бандитами".

Судьи много раз меняли оценки – это значит, что они не уверены в своей правоте. Нам они, конечно, ничего не меняли. Зато всем остальным меняли. Зачем нам такие судьи, которые ничего не знают? Это просто стыдно,

– возмутилась Тарасова.

Россиянки побеждали на Олимпиадах с 1996 года

Отметим, что в течение последних 25 лет именно россиянки побеждали на Олимпиадах по художественной гимнастике. В 1996 году "золото" соревнований в многоборье выигрывала украинка Екатерина Серебрянская.

Как выступили представительницы Украины

В Топ-10 лучших были и две представительницы Украины: юные 18-летняя Кристина Пограничная и 17-летняя Виктория Оноприенко. Девушки показали неплохой результат, как для дебютных соревнований, – 9 и 10 место.



Кристина Пограничная показала 9 результат / Getty Images



В финал попала 17-летняя Оноприенко / Getty Images