Торжествовала в личном многоборье представительница Израиля Линой Ашрам. Она обошла лидеров сборной ОКР – сестер Дину и Арину Авериных.
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Дина Аверина – вторая, ее сестра – вне пьедестала
Дине Авериной удалось зацепиться за "серебро". Третьей стала представительница Беларуси Алина Горносько. Именно белоруска подвинула Арину Аверину с третьей позиции на четвертую.
Арина Аверина говорит, что не будет продолжать карьеру
Аверина очень обиделась, оставшись без медали. 22-летняя гимнастка даже заявила, что не будет продолжать спортивную карьеру. Обрушилась с критикой на судейство и серебряный призер Олимпийских игр. Дина Аверина, пишет ТАСС, сказала, что не поняла оценок.
Я сразу же поняла, что мне не поставят оценки выше, чем у Ашрам, чуда не случилось, к сожалению. Нужно успокоиться и подумать. Я расстроена и обижена,
– заявила Аверина.
Дина Аверина разочарована судейством / Getty Images
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В России судей назвали "настоящими бандитами"
Решили не обращать внимания на ошибки своих спортсменок в России. Выгоднее, конечно, сетовать на судей. Известная тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала судей "настоящими бандитами".
Судьи много раз меняли оценки – это значит, что они не уверены в своей правоте. Нам они, конечно, ничего не меняли. Зато всем остальным меняли. Зачем нам такие судьи, которые ничего не знают? Это просто стыдно,
– возмутилась Тарасова.
Россиянки побеждали на Олимпиадах с 1996 года
Отметим, что в течение последних 25 лет именно россиянки побеждали на Олимпиадах по художественной гимнастике. В 1996 году "золото" соревнований в многоборье выигрывала украинка Екатерина Серебрянская.
Как выступили представительницы Украины
В Топ-10 лучших были и две представительницы Украины: юные 18-летняя Кристина Пограничная и 17-летняя Виктория Оноприенко. Девушки показали неплохой результат, как для дебютных соревнований, – 9 и 10 место.
Кристина Пограничная показала 9 результат / Getty Images