Месси – победитель Ballon d’Or

Победу одержал Лионель Месси. Для него это седьмая награда. Он опередил в голосовании Роберта Левандовского.

Стоит внимания Что вы знаете о "Золотом мяче": тест к 65 церемонии France Football

Оба "Золотых мяча" в место церемонии доставили пилоты Формулы-1 – Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. Во время церемонии они получили футболки сборной Испании и Франции со своими именами и номерами. После этого на футболке Алонсо свой автограф оставил Педри, а на футболке Окона – Килиан Мбаппе.

Педри получил Копа Трофи

Полузащитник сборной Испании и Барселоны Педри получил во время церемонии трофей имени Реймонда Копа – лучшему молодому игроку (до 21 года). Его впервые вручили в 2018 году, и его получил Мбаппе. В 2019 году награду получил Маттейс де Лигт.

Почтение памяти Марадоны и Мюллера

Также во время церемонии награждения почтили память Диего Марадоны и Герда Мюллера. Аргентинец так и не получил "Золотой мяч", так как когда он выступал, его вручали только европейским футболистам.

Герд Мюллер получил "Золотой мяч" в 1970 году.

Левандовский – лучший бомбардир

Роберт Левандовский получил и звание лучшего бомбардира года. Поляк забил 64 гола в 53 матчах за год.

Женский "Золотой мяч"

Испанка Алексия Путельяс получила женский "Золотой мяч". В этом сезоне она выиграла с Барселоной женскую Лигу чемпионов, а также чемпионат Испании. До этого УЕФА признал ее лучшей футболисткой 2020/2021.

Премия Льва Яшина

Лучшим вратарем признали Джанлуиджи Доннарумму. До этого он уже получил награду лучшего футболиста Евро-2020, а в голосовании за "Золотой мяч" стал лишь десятым.

Результаты голосования

На победу претендовали 30 футболистов. За них свои голоса отдавали журналисты из этого мира (каждый из них выбирал пять кандидатов, которые получали баллы от одного до пяти). Результаты суммировались, и в зависимости от этого определяли место в списке.