Украинский пловец Михаил Романчук установил рекорд Европы. Усик признался, что переболел коронавирусом. Жуниор Мораес был удален в матче "Шахтера" против "Александрии". Таковы были главные новости спорта 21 ноября

Усик о коронавирусе, травмах и гонораре за бой с Чисорой

Александр Усик дал большое интервью, которое вышло на его ютуб-канале. Там боксер рассказал

о том, как переболел коронавирусом;

на какие уступки в гонораре ему пришлось пойти ради боя с Чисорой;

как бой с Чисорой мог не состояться из-за травмы у Усика.

Рекорд Романчука

Украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем. Он проплыл эту дистанцию за 7:25,73. Романчук побил рекорд, который держался 8 лет.

"Динамо" уходит в отрыв, "Шахтер" играет вничью вдесятером

В УПЛ состоялось лишь два матча. Оба – с участием лидеров.

"Динамо" на выезде обыграло "Ингулец". Арбитр не засчитал два гола "Ингульца.

"Шахтер" сыграл вничью с "Александрией". "Горняки" почти час игрового времени провели в меньшинстве после удаления Мораеса.

Заявка сборной Украины по баскетболу

Сборная Украины по баскетболу была вынуждена внести изменения в заявку на ближайшие матчи отбора Евробаскета-2022. Все из-за коронавируса у игроков "Киев-Баскет". А также из-за того, что испанская "Барселона" не отпустила Артема Пустового на эти матчи.

Голанд выиграл премию Golden Boy-2020

Издание Tuttosport объявило победителя Golden Boy-2020 года, вручаемого лучшему молодому игроку Европы. Победу одержал нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Голанд.