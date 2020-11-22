Рекорд Романчука, коронавирус Усика, удаление Мораеса: главные новости спорта 21 ноября
Украинский пловец Михаил Романчук установил рекорд Европы. Усик признался, что переболел коронавирусом. Жуниор Мораес был удален в матче "Шахтера" против "Александрии". Таковы были главные новости спорта 21 ноября
Усик о коронавирусе, травмах и гонораре за бой с Чисорой
Александр Усик дал большое интервью, которое вышло на его ютуб-канале. Там боксер рассказал
- о том, как переболел коронавирусом;
- на какие уступки в гонораре ему пришлось пойти ради боя с Чисорой;
- как бой с Чисорой мог не состояться из-за травмы у Усика.
Рекорд Романчука
Украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем. Он проплыл эту дистанцию за 7:25,73. Романчук побил рекорд, который держался 8 лет.
"Динамо" уходит в отрыв, "Шахтер" играет вничью вдесятером
В УПЛ состоялось лишь два матча. Оба – с участием лидеров.
- "Динамо" на выезде обыграло "Ингулец". Арбитр не засчитал два гола "Ингульца.
- "Шахтер" сыграл вничью с "Александрией". "Горняки" почти час игрового времени провели в меньшинстве после удаления Мораеса.
Заявка сборной Украины по баскетболу
Сборная Украины по баскетболу была вынуждена внести изменения в заявку на ближайшие матчи отбора Евробаскета-2022. Все из-за коронавируса у игроков "Киев-Баскет". А также из-за того, что испанская "Барселона" не отпустила Артема Пустового на эти матчи.
Голанд выиграл премию Golden Boy-2020
Издание Tuttosport объявило победителя Golden Boy-2020 года, вручаемого лучшему молодому игроку Европы. Победу одержал нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Голанд.
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