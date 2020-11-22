Український плавець Михайло Романчук встановив рекорд Європи. Усик зізнався, що перехворів на коронавірус. Жуніор Мораес був вилучений у матчі "Шахтаря" проти "Олександрії". Такими були головні новини спорту 21 листопада

Усик про коронавірус, травми та гонорар за бій з Чісорою

Олександр Усик дав велике інтерв'ю, яке вийшло на його ютуб-каналі. Там боксер розповів

про те, як перехворів на коронавірус;

на які поступки в гонорарі йому довелося піти заради бою з Чісорою;

як бій з Чісорою міг не відбутися через травму в Усика.

Рекорд Романчука

Український плавець Михайло Романчук встановив новий рекорд Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем. Він проплив цю дистанцію за 7:25,73. Романчук побив рекорд, який тримався 8 років.

"Динамо" йде у відрив, "Шахтар" грає внічию вдесятьох

В УПЛ відбулося лише два матчі. Обидва – за участі лідерів.

"Динамо" на виїзді обіграло "Інгулець". Арбітр не зарахував два голи "Інгульця.

"Шахтар" зіграв внічию з "Олександрією". "Гірники" майже годину ігрового часу провели у меншості після вилучення Мораеса.

Заявка збірної України з баскетболу

Збірна України з баскетболу була змушена внести зміни в заявку на найближчі матчі відбору Євробаскету-2022. Все через коронавірус у гравців "Київ-Баскет". А також через те, що іспанська "Барселона" не відпустила Артема Пустового на ці матчі.

Голанд виграв премію Golden Boy-2020

Видання Tuttosport оголосило переможця Golden Boy-2020 року, що вручається найкращому молодому гравцеві Європи. Перемогу здобув нападник "Боруссії" Дортмунд Ерлінг Голанд.