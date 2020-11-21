В матче между "Шахтером" и "Александрией" в субботу, 21 ноября, была зафиксирована ничья. На гол Додо гости ответили точным ударом Банады.

Шахтер – Александрия 1:1

Голы: Додо, 47 – Банада, 53

Удаление: Мораес, 29

До этого матча "Александрия" лишь один раз выиграла у "Шахтера" в чемпионате, и еще трижды матч заканчивался вничью. 18 раз побеждали именно "горняки". Прервать эту неудачную серию команде не удалось.

Обе команды были вынуждены прибегнуть к ротации. Так, в "Александрии" на воротах вышел Билык (у Панькива – повышенная температура), а Бондаренко не смог сыграть из-за договоренности между командами (он в аренде). "Шахтер" же дал отдохнуть лидерам Тайсону и Мораесу. Зато вышли Кривцов и Мораес, у которых в Швейцарии тесты на коронавирус показали положительный результат, несмотря на то, что они в свое время уже переболели (повторные тесты в Украине оказались отрицательными).

Команды начали не слишком активно. Поэтому первый опасный момент у ворот "Александрии" произошел аж на 15-й минуте, когда Мораес нанес удар почти с линии штрафной. Но выше ворот. Через мгновение "Александрия" ответила своим моментом, когда Лучкевич обыграл Сиприано на фланге, после чего пробивал Третьяков – точно в руки Пятову.

Значительно усложнил себе ситуацию "Шахтер" на 29-й минуте. Мораес решил пойти в подкат на чужой половине поля против Банады. Но фол оказался слишком грубым, с возможностью нанесения травмы. Сначала нападающий получил красную карточку. Но через мгновение арбитр Екатерина Монзуль просмотрела видеоповтор и удалила игрока с поля. показав ему красную карточку.

Как это было Грубый фол Мораеса, за который нападающий "Шахтера" получил красную карточку: видео

После этого момента обе команды обменялись острыми выпадами, но отличиться никому так и не удалось.

Несколько неожиданно "Шахтер" открыл счет сразу после перерыва. Алан Патрик сделал заброс в штрафную, и Додо выбежал из-за спины Третьякова, головой отправил мяч мимо Билыка.

Видео гола Додо

Несмотря на пребывание в меньшинстве, "Шахтер" на равных играл с "Александрией". Но гостям все-таки удалось сравнять счет. Ковалец прорвался к штрафной, после чего прострелил. Банада, который был без опеки, нанес точный удар. Для него это третий подряд гол в ворота "Шахтера". Он забивал и в двух предыдущих матчах против дончан в 2020 году.

Видео голые Банады

Такой счет полностью удовлетворял "Александрию". Команда перешла на игру на контратаках. И один раз была близка к тому, чтобы вырвать победу, но мяч попал в перекладину. "Шахтеру" тоже не удалось забить победный гол (однажды мяч выбили почти с линии ворот). Так что ничья в матче.

Сыграв вничью, "Шахтер" отпустил в отрыв "Динамо", которое перед тем победило "Ингулец". Теперь между командами три очка отставания. "Александрия" же поднялась на шестое место.