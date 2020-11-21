Украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем. Он побил рекорд, который держался 8 лет.

На турнире серии International Swimming League в Будапеште украинец Михаил Романчук, представлявший команду Aqua Centurions, показал время 7: 25,73. и одержал победу.

Своего соперника – норвежца Хенрика Кристиансена, Романчук опередил лишь на 0,05 секунды.

Результаты соревнований

7: 25,73 – Михаил Романчук

7:25,78 – Хенрик Кристиансен

7:31,89 – Феликс Аубек

7: 36,68 – Зейн Гроте

7:43,81 – Лендер Хендрикс

7: 49,34 – Дэвид Обри

7: 51,36 – Акос Кальмар

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Время 7: 25,73 – теперь это новый рекорд Европы 800 метров вольным стилем на короткой воде. До этого лучшим временем был 7:29,17, который француз Янник Аньель показал еще в 2012 году. Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит австралийцу Гранту Гакетту, который в 2008 году показал время 7:23,42.