Украинский боксер Александр Усик был вынужден согласиться на уменьшение гонорара в бою против Дерека Чисоры. Потери украинца оказались довольно значительными.

Сколько именно Усик получил за бой против Чисоры, он так и не рассказал. Зато в интервью на своем ютуб-канале рассказал, сколько недополучил за этот бой.

"Я не знаю, насколько Дерек сбросил – я же с ним не общался по поводу его гонорара, но я пошел на уступки. Где-то полтора, или даже, может быть, два миллиона условных единиц. Бенджамины франклины", – рассказал Усик.

Причиной сокращения гонораров Усик назвал то, что организаторы не смогли на этот бой продавать билеты. Поэтому он состоялся при пустых трибунах без болельщиков.

Стоит добавить, что после боя Sky Sports сообщал, что гонорар Усика составил 1,5 миллиона фунтов стерлингов (почти 2 миллиона долларов). Хотя до этого его гонорар должен был составить 2,2 миллиона фунтов стерлингов (2,9 миллиона долларов). Что касается гонорара Чисоры, то британец заработал 4 миллиона фунтов стерлингов, вместо 6,9 миллиона.

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