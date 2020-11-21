Голанд выиграл премию Golden Boy-2020
Издание Tuttosport объявило победителя Golden Boy-2020 года, вручаемого лучшему молодому игроку Европы. Победу одержал нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Голанд.
Как сообщает Tuttosport, 20-летний игрок сборной Норвегии стал первым футболистом из стран Скандинавии, который получил эту награду.
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Голанд выступает за "Боруссию" с января 2020 года. За "шмелей" норвежец сыграл 29 матчей, в которых забил 27 голов.
Что такое Golden Boy?
Премию вручают лучшему футболисту Европы до 21 года. В 2019 г победил хавбек "Атлетико" Жоау Феликс. Украинец Андрей Лунин претендовал на награду. В свое время обладателями награды Golden Boy становились Лионель Месси, Уэйн Руни, Серхио Агуэро и Килиан Мбаппе.
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