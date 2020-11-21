Издание Tuttosport объявило победителя Golden Boy-2020 года, вручаемого лучшему молодому игроку Европы. Победу одержал нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Голанд.

Как сообщает Tuttosport, 20-летний игрок сборной Норвегии стал первым футболистом из стран Скандинавии, который получил эту награду.

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Golden Boy 2020: Erling Haaland! pic.twitter.com/5jgYTxB5n8 — Borussia Dortmund (@BVB) November 21, 2020

Вниманию. В борьбе за победу Голанд обошел звезду "Баварии" Альфонсо Дэвиса, Мейсона Гринвуда с "Манчестер Юнайтед", партнера по команде Джейдона Санчо и других.

Голанд выступает за "Боруссию" с января 2020 года. За "шмелей" норвежец сыграл 29 матчей, в которых забил 27 голов.