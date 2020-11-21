Сборная Украины по баскетболу в матчах отбора на Евробаскет-2022 не сможет рассчитывать на одного из своих лидеров Артема Пустового. Каталонская "Барселона" не позволила украинцу присоединиться к национальной сборной.

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) сообщает, что центровой Артем Пустовой не поможет национальной сборной в ближайших матчах квалификации Евробаскета-2022.

Кстати Баскетболист сборной Украины Пустовой продолжает издеваться над соперниками в Испании

Почему "Барселона" не отпустила Пустового

ФБУ информирует, что вела переговоры с "Барселоной" о его приезде в сборную.

Однако "Барселона" не отпустила Артема, ведь рассчитывает на него в ближайших матчах. Каталонский клуб сыграет в Евролиге против французского АСВЕЛа 27 ноября.

В то же время ряды сборной Украины усилит Владимир Герун, представляющий испанскую "Уникаху".

Он присоединится к сборной Украины уже в Любляне, где украинская команда будет готовиться и сыграет два матча отбора на чемпионат Европы.

Календарь матчей сборной Украины в отборе на Евробаскет-2022