"Барселона" не отпустила игрока сборной Украины Пустового на матчи отбора Евробаскета-2022
Сборная Украины по баскетболу в матчах отбора на Евробаскет-2022 не сможет рассчитывать на одного из своих лидеров Артема Пустового. Каталонская "Барселона" не позволила украинцу присоединиться к национальной сборной.
Федерация баскетбола Украины (ФБУ) сообщает, что центровой Артем Пустовой не поможет национальной сборной в ближайших матчах квалификации Евробаскета-2022.
Кстати Баскетболист сборной Украины Пустовой продолжает издеваться над соперниками в Испании
Почему "Барселона" не отпустила Пустового
ФБУ информирует, что вела переговоры с "Барселоной" о его приезде в сборную.
Однако "Барселона" не отпустила Артема, ведь рассчитывает на него в ближайших матчах. Каталонский клуб сыграет в Евролиге против французского АСВЕЛа 27 ноября.
В то же время ряды сборной Украины усилит Владимир Герун, представляющий испанскую "Уникаху".
Он присоединится к сборной Украины уже в Любляне, где украинская команда будет готовиться и сыграет два матча отбора на чемпионат Европы.
Календарь матчей сборной Украины в отборе на Евробаскет-2022
- 28 ноября. Украина – Словения
- 30 ноября. Украина – Австрия
- 18 февраля. Венгрия – Украина
- 21 февраля. Украина – Словения
Поделиться новостью